Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar

Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
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Isparta'da köylüyü isyan ettiren su projesi! Bastonlarıyla barikatları aştılar
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Isparta'nın Direkli köyünde DSİ'nin doğal kaynak suyunu Darıderesi Barajı'na aktarma projesine karşı çıkan vatandaşlar, iş makinelerinin çalıştığı alana akın etti. Ellerinde bastonlarıyla eyleme gelen yaşlılar da, jandarma barikatlarını aşarak çalışma alanına girdi. Jandarma ile köylüler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, biber gazından etkilenenler ve sıcaktan bayılanlar oldu.

Isparta merkeze bağlı Direkli köyünde Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama projesi kapsamında doğal kaynak suyunun Darıderesi Barajı'na aktarılmak istenmesine köylüler tepki gösterdi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

BARİKATLARI AŞAN KÖY HALKI İŞ MAKİNELERİNİ DURDURDU

Damlama sulama amacıyla başlatılan ancak içme suyu olarak kullanılacağı iddia edilen proje, köylülerin sert protestolarına neden oldu. İş makinelerinin çalıştığı alanı basan köy halkı, jandarma barikatını aşarak iş makinelerini durdurdu.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

JANDARMADAN MÜDAHALE

Jandarma ile köylüler arasında zaman zaman arbede yaşanırken, jandarma ekipleri biber gazı ile müdahalede bulundu. Bazı köylüler biber gazından etkilenirken, bazıları da sıcaktan fenalaşarak baygınlık geçirdi. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"SU GİDERSE BU KÖY DE GİDER, BU SU BİZİM ŞAH DAMARIMIZ"

Eyleme katılan Osman Toz, yapılan çalışmanın su kaynaklarını tehdit ettiğini belirterek, "Şu anda burada Isparta Merkez'e içme suyu alıyorlar. Bize devletin söylediği damlama sulama sistemi olacak diye anlattılar. Fakat suyumuzu içme suyu olarak Darıderesi Barajı'na götürmeye çalışıyorlar. Biz bu suyun buradan gitmesine karşıyız. Aşağıdaki barajdan alsınlar laf etmeyiz. Bu köyün iki doğal su kaynağı var. Tamam bize yaramayan suyu alsınlar ama öncelik bizim olmalı. Biz kendi suyumuzu kullanalım, kalanını alsınlar" dedi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

Toz, yapılan projenin şeffaf olmadığını iddia ederek, "Yetkililere sorduk, net bir cevap alamadık. İçme suyu projesi yok diyorlar ama müteahhit gelip çalışacağını söylüyor. Damla sulama izni varmış ama içme suyu izni yok. Su giderse bu köy de gider. Burada yaşam biter. Bu su bizim şah damarımız ve biz burada bu suyun alınmaması için sonuna kadar direneceğiz. Jandarma bize müdahale etti, onlar bizim canımız ama onlardan da isteğimiz bize zor kullanmasınlar" dedi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"BİZE DANIŞILMADAN YAPILMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bir başka köy sakini ise projenin hazırlanması sırasında köylüye hiçbir bilgilendirme yapılmadığını dile getirerek, "Bu proje çiziliyorken neden bize sormadılar? Damlama sistemi diye girildi, şimdi içme suyumuzu alıyorlar. Bu proje neye hizmet ediyor? Bize danışılmadan yapılması kabul edilemez. Bu su giderse köy biter" dedi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"KİMSE SESİMİZİ DUYMUYOR"

Malike Göz isimli vatandaş, "Üç gündür gece gündüz savaşıyoruz. Kimse sesimizi duymuyor. Bu su giderse köy halkı ne yapacak? Biz devletimizi karşımızda değil, yanımızda görmek istiyoruz" dedi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"KUŞ DA, KURBAĞA DA ZARAR GÖRECEK"

Köyde yaşayan başka bir vatandaş da suyun ekosistem açısından önemine dikkat çekerek, "Bu yukarıdan gelen Roma pınarı. Yıllardır buraya akar. Burası sadece bizim değil, dört köyün yaşam kaynağı. Buradan su alınırsa ekolojik denge altüst olur. Kuş da, kurbağa da yok olacak. Yeşillik diye bir şey kalmayacak. Bu köyün sonu olacak" dedi.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Köylüler, söz konusu hattın kendi yaşamsal ihtiyaçlarını tehdit ettiğini, bu nedenle eylemlerinin süreceğini belirtti. "Bu sadece bir boru hattı değil, bu köyün geleceği" diyen köy halkı, önceliklerinin kendi yaşam kaynakları olduğunu ve seslerini duyurana kadar mücadele edeceklerini kaydetti.

DSİ doğal kaynak suyunu baraja aktarmak isteyince ortalık karıştı

"BU İŞ DSİ TARAFINDAN ONAYLI"

Çalışmayı yürüten müteahhit Ferhat Oruç ise projede herhangi bir usulsüzlük olmadığını savunarak, "Bu iş DSİ tarafından onaylı. Kafamıza göre iş yapmıyoruz. Bize ne dendi ise onu yapıyoruz. Köylüyü karşımıza almak istemiyoruz. Yaklaşık 3,5 kilometrelik kısım içme suyuna destek olacak. Geri kalanı damla sulama için. Tatlı dille anlatacağız, çünkü bu iş yapılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıSelçuk Karan:

Ülkenin kanını içtiler yetmedi

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme30
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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir ülkede seçim niye olur birilerini ülke kaynaklarını yağma,talan edip birilerine peşkeş çeksin diyemi yoksa ülke insanının çıkarlarını gözetip mutluluk refah içinde yaşamasını sağiamak içinmi işte sorulması gereken soru bu ülke susuzluktan kırılırken ülke sınırları içinde doğan akarsuların başka ülkelere akıtılması kabul edilemez günün birinde civar devletlerle su yüzünden savaşa gireceğiz ben bedava petrol vermeyene niye suyumu bedava vereyim zırnık koklatmam ülke böyle dediğm gibi yönetilir

Yorum Beğen89
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıMelih Kılaç:

Yaw köylüler gidin işinize gücünüze bakın devletin işine gücüne karışmayın . Heykelciler burda proje uzmanı olmuş :)

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Haber YorumlarıAyşegül Öztabak:

Ya arkadaşlar başka enerji kaynağı mı yok güneşten rüzgardan enerji üretin cenabı mevlanın kurmuş olduğu dengeyi bozmak için niye bu kadar çok çaba sarf ediyorsunuz

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Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bu insanlara yapılan bir zulümdür

Yorum Beğen25
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