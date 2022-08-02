Omurga ağrıları tarih oluyor! Doğanın içinde "Dorn Yöntemi"yle şifanın kapıları açılıyor

Türkiye'nin cennet köşelerden biri olan Muğla Datça'da doğa içinde atadan kalma taş bir pansiyon yer alıyor. İçerisinde hem muazzam kahvaltı yapabileceğiniz, hem sağlığınız için önemli olan Dorn yönteminin bulunduğu ve ayrıca mum terapisinin de yer aldığı bu pansiyon kapılarını misafirlerine açmak için sabırsızlanıyor.

DORN YÖNTEMİ NEDİR?



Dorn metodu, Almanya'nın güneyindeki küçük bir kasabadan Dieter Dorn tarafından yapılan bir tedavi yöntemidir. Dorn Yöntemi, omurganın ve vücudumuzdaki diğer eklemlerin yanlış hizalanmasını düzeltmek için bütüncül, manipülatif olmayan güvenli bir yoldur. Dorn metodu, salt bir omurgayı düzeltme işlemi değildir. Omurgayı vücudun diğer bölgeleri ile bir bütün olarak ele almasıdır. Öncelikle yapılan şey, omurgada mevcut düzensizliklerin tespitidir.

ÖNCE SİNİRLER ÜZERİNDE BASKI UYGULANMASI GEREKİYOR

Vücudun bütün bölgelerini birbirine bağlayan sinirlerin omur içinden geçtiği düşünülürse, burada söz konusu olan herhangi bir kaymanın da doğal olarak sinirler üzerinde baskı uygulayacağı ve böylece ağrılara neden olacağı ortadadır.

KASLAR DOĞAL KONUMA GETİRİLİYOR

Bu nedenle Dorn yöntemi yerine oturmayan kaymış veya kaslar tarafından belirli bir yönde baskı uygulanmış omurlar hastanın da katılımıyla yavaş ve ritmik hareketlerle tekrar doğal konumuna getiriliyor.

"TAŞLARIN ENERİSİNDEN YARARLANIYORUM"

Dorn yöntemini başarıyla uygulanan Saim Muni "Taşların enerjisinden yararlanıyorum. Kullandığım taşlar volkanik taşlar hem sıcaklığı güzel muhafaza ediyorlar ve taşların rahatlatıcı bir enerjileri var" sözleriyle doğadan faydalandığını belirtti.

BU YÖNTEM KİMLERE VE HANGİ RAHATSIZLIĞI OLAN KİŞİLERE UYGULANIR?

Dorn metodu bacaklarda hissizlik veya felç şeklinde belirtiler ile kendini gösteren rahatsızlıklarda uygulanır.

PEKİ MUM TERAPİSİ NEDİR?

Mum terapisi çok eski çağlardan beri farklı toplumlar tarafından benzer teknikler ile kullanılan doğal terapi yöntemidir. Mum terapisinin iki çeşidi vardır. Bunlardan biri kulak mumu terapisi diğeri ise göbek mumu terapisidir. Öte yandan mum terapisi de çeşitli rahatsızlıklara çözüm sunuyor.

İşte terapilerin yapıldığı mekandan iç açan birkaç kare;