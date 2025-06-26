Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu
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Ordu Altınordu'da fındık bahçesinde yaralı halde bulduğu sincabı tedavi ettirip sahiplenen ve 'Fındık' ismini veren Emre Kışla, "Çok yakın arkadaş olduk. İnsanlardan görmediğim sevgiyi ondan görüyorum" dedi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan Emre Kışla, yaklaşık bir yıl önce çalıştığı Ulubey ilçesindeki fındık bahçesinde yaralı bir sincap gördü.

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

HER DEFASINDA GERİ DÖNDÜ

Kışla, yaralı sincabı veterinere götürüp tedavi ettirdi. Emre Kışla, iyileşen sincabı doğaya bırakmak istedi ancak sincap her defasında geri döndü.

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

EN YAKIN ARKADAŞI OLDU

Yanından bir daha ayrılmayan sincaba 'Fındık' ismini veren Kışla, "Çok yakın arkadaş olduk. İnsanlardan görmediğim sevgiyi ondan görüyorum. Bazen kentin sokaklarında ve sahilde birlikte geziyoruz. Genellikle omzumda ve başımın üzerinde durmayı seviyor. Ben nereye gidiyorsam Fındık da benimle birlikte geliyor. Kesinlikle kafese koymuyorum, tamamen özgürce dolaşıyor. Bizi görenler şaşırıyor ve ilgi gösteriyor. Fındık'ı sevmek ve fotoğraf çektirmek istiyorlar" diye konuştu.

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

"ONA BİR ŞEY OLURSA ÇOK ÜZÜLÜRÜM"

Fındık'la olan bağlarının giderek güçlendiğini ifade eden Emre Kışla, "Sincap arkadaşımı fındık, ceviz, kaju gibi kuru yemişlerle ve çeşitli yeşilliklerle besliyorum. Düzenli olarak aşılarını yaptırıyorum. İnternetten araştırma yapıyorum ve yedirilmemesi gereken şeylere dikkat ediyorum. Ayrıca birlikte dışarı çıktığımız zaman martı, karga, kedi ve köpeklerden Fındık'ı korumaya çalışıyorum. Zaten o da diğer hayvanlardan korkuyor ve ses duyduğunda hemen koynuma giriyor. En büyük korkum ise Fındık'ın ölmesi. Ona bir şey olursa çok üzülürüm" dedi.

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

Doğada yaralı bulduğu sincap, en yakın arkadaşı oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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