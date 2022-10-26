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Dişleri bile takma! Bu kadının son halini görünce 'imkansız' diyeceksiniz

Yaşam Haberleri

Sosyal medyada paylaşılan bir video, kısa süre içerisinde viral oldu. Dişleri bile takma olan kadının yaşadığı değişim, görenleri hayrete düşürdü.

Makyajla kendisini adeta yeniden tasarlayan kadının görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu.

DİŞLERİ BİLE TAKMA

Kadının dişlerinin bile takma olduğu görülürken, sadece saniyeler sonra gelen bir diğer görüntüde kadının müthiş bir değişim yaşandığı izlendi.

"NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK BU"

Ekşi Sözlük'teki bir yazarın yorumu da gözlerden kaçmadı. Yazar, "Bu nitelikli dolandırıcılıktır" yorumunda bulundu.

İşte kadının değiştikten sonraki hali:

Dişleri bile takma ama! Bu kadının son halini görünce 'imkansız' diyeceksiniz

Dişleri bile takma ama! Bu kadının son halini görünce 'imkansız' diyeceksiniz



Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya Yaşam Haberler

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Yorumlar (1)

hasan:

yanlışlıkla evlenmesek iyi

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