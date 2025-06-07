CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabından CiloFest 2025'in 28-29 Haziran tarihleri arasında Sat Gölleri'nde düzenleneceğini duyurdu. Vali Çelik, "Dağların ve huzurun şehri Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek festivali CiloFest'te sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.
Hakkari Valisi Ali Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türkiye'nin en yüksek rakımlı festivali olma unvanını taşıyan CiloFest 2025'in bu yıl 28-29 Haziran tarihlerinde düzenleneceğini duyurdu. Festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılarına doğayla iç içe bir müzik ve eğlence deneyimi sunmaya hazırlanıyor.
SAT GÖLLERİ'NDE EŞSİZ BİR ATMOSFER
Etkinliğin adresi bu yıl da Hakkari'nin büyüleyici doğal güzelliklerinden Sat Gölleri bölgesi olacak. Yüksek dağların eteklerinde, gökyüzünün sonsuz maviliği altında gerçekleştirilecek festival, doğa tutkunları ve müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak.
RENKLİ PROGRAMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
CiloFest 2025 kapsamında;
- Konserler
- Halaylar
- Doğa yürüyüşleri
- Kamp etkinlikleri
- Eğlenceli atölyeler gibi birçok farklı etkinlik yer alacak. Festival; müzik, doğa ve kültürel birlikteliği bir araya getiren yapısıyla dikkat çekiyor.
VALİ ÇELİK: SABIRSIZLANIYORUZ
Hakkari Valisi Ali Çelik, festivalin duyurusunu şu ifadelerle yaptı: "Binlerce yıllık tarih, tertemiz dağ havası, sonsuz mavilikte gökyüzü, konserler, halay, eğlence, kamp, kardeşlik ve neşe... 28-29 Haziran'da #CiloFest2025'te hepsi bir arada!" Vali Çelik ayrıca, "Dağların ve huzurun şehri Hakkari'de, Türkiye'nin en yüksek festivali CiloFest'te sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz" diyerek tüm vatandaşları bu özel etkinliğe katılmaya davet etti.