Çifti ailenin arabaları için düzenliği cenaze törenine 1500 kişi katıldı

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Bir aile, 12 yıl boyunca çiftliklerinde kullandıkları Suzuki Wagon R marka otomobillerine görkemli bir cenaze töreni düzenledi. Törene 1500 kişi katıldı.

Törene ait görüntülerde, otomobilin tavanının pembe çiçeklerle süslendiği, yanlardan sarı ve turuncu kurdeleler sarkıtıldığı görülüyor. Duygusal anların yaşandığı törende araç, Amreli'deki aile çiftliğinde kazılan 4.5 metrelik mezara yavaşça yerleştirildi.

Aracın sahibi Sanjay Polara, "Bu arabayı yaklaşık 12 yıl önce aldım ve ailemizin refahına önemli katkılar sağladı. Sadece ticari başarı elde etmekle kalmadık, aynı zamanda toplum içinde saygınlık da kazandık. Araba hem bana hem aileme şans getirdi. Minnettarlığımın bir göstergesi olarak onu satmak yerine çiftliğimde son istirahatgahına koymaya karar verdim" dedi.

Yaklaşık 100 bin liraya mal olan törende araç, kadife çiçekleri ve gül yapraklarıyla süslendi, aile evinden özel hazırlanan alana özenle taşındı. Kalabalık topluluk arasında rahipler mantralar okurken, katılımcılar aracın 'yaşamını' kutladı.

Sanjay, tören için köyündeki yaklaşık 2000 kişiye dört sayfalık davetiye gönderdi. Davetiyede "Bu araba 2006'dan beri aile üyemiz gibiydi ve bize şans getirdi. Refah kazandık ve toplumdaki itibarımız yükseldi. Bu arabayı sonsuza dek anılarımızda yaşatmak istiyoruz, bu yüzden samadhi (gömme) töreni planladık" ifadeleri yer aldı.

Mezarın üzerine ağaç dikilmeyeceği belirtildi. Tören görüntüleri sosyal medyada ilginç yorumlara neden oldu. Bir kullanıcı "Arkeolojik araştırmacılar 3024 yılında bu Wagon R'ı kazıyla bulacak" yorumunu yaparken, başka bir kullanıcı "Gelecekteki insanlar bunu görünce şaşıracak" dedi.