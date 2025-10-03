Cezaevinden çıkan Güran ailesi üyeleri, Narin'in mezarını ziyaret etti

Narin Güran cinayetinin ardından "suçluyu kayırma" nedeni ile tutuklanan Birsen, Fuat ve Maşallah Güran için tahliye kararı çıktı. Güran'lar, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, yakınları tarafından karşılandı.

Birsen Güran, Fuat Güran ve Maşallah Güran, daha sonra Tavşantepe köyüne geçerek Narin Güran'ın kabrini ziyaret etti.

Narin'in kabrinde dua eden Güran ailesi fertleri, gözyaşı döktü.

"TAHLİYELER UMUDUMUZU YEŞERTTİ"

Baba Arif Güran, Narin'in mezarı önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 kişinin tahliye edildiğini anımsatarak, bunun "hüzünlü" bir tahliye olduğunu belirtti.

Güran, "Bu tahliyeler diğer dosya için bir nebze de olsa insanların umudunu yeşertiyor. Adalet nöbetim devam ediyor. Hukuk mücadeleme devam edeceğim." dedi.

"SUÇSUZ YERE TUTUKLU KALDIK"

Tahliye edilen Maşallah Güran da tutuklu diğer yakınlarının da tahliye edilmesini istediğini söyledi. Suçsuz olduklarını savunan Güran, "Adalet istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Suçsuz, sebepsiz yere aylarca tutuklu kaldık." ifadelerini kullandı.

GÜRAN AİLESİNİNA AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Güran ailesinin avukatlarından Mustafa Demir ise Güran ailesinin "adalet nöbeti"nde olduğunu belirterek, Birsen, Fuat ve Maşallah Güran'ın tahliyesine karar verildiğini anımsattı.

Demir, "Çabamız, amacımız, olağan hukuk kurallarının işletilerek Narin'in failinin hak ettiği şekilde cezalandırılmasıdır. Yargıtay'dan da benzer şekilde bir karar bekliyoruz. Kararın gerekçesi daha sonra açıklanacaktır." diye konuştu.

Narin Güran cinayetine ilişkin yargılanan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.