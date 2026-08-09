Tünelde can pazarı: Yaşlı çift feci şekilde can verdi
Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli’nde meydana gelen kazada duvara çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti.
Antalya ile Konya'yı birbirine bağlayan Demirkapı Tüneli'nde meydana gelen kazada duvara çarpan araçtaki çift hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ DUVARA ÇARPTI
Kaza, İbradı ilçesi Başlar Mahallesi sınırlarında bulunan D-687 kara yolu Demirkapı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine giden Mehmet Durdu'nun kullandığı 07 GJ 370 plakalı hafif ticari araç, Demirkapı Tüneli içerisinde kontrolden çıkarak acil durum cebinin duvarına çarptı.
YAŞLI ÇİFT OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Kazada araçta bulunan sürücü Mehmet Durdu (67) ve eşi Emine Durdu (67) olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin cenazeleri Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, adli tabip ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Çiftin hayatını kaybettiği araç ise hurdaya döndü.
Tünel içerisinde jandarma trafik ekipleri gerekli önlemleri alırken, araç yoldan kaldırılıncaya kadar trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.