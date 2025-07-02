Çeşme'deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı

Çeşme'deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çeşme'deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı
Haber Videosu

İzmir'in Çeşme ilçesinde yerleşim alanlarına da sıçrayan orman yangınına müdahale devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Tedbir amacıyla tahliye edilen Germiyan Mahallesi'nde yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde öğle saatlerinde yangın başladı.

Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

YERLEŞİM ALANLARINA DA SIÇRADI

Daha sonra ormanlık alana da sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.

Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Ildır'ın bir bölümü ile Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.

Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR

Akşam saatlerinde Urla yönüne doğru ilerlemeye başlayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Germiyan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.

Çeşme'deki orman yangına müdahale eden ekipler alevler arasında kaldı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Aytaç Kara, 1. Lig ekibine 2 yıllığına imza attı

Amedspor'dan sürpriz! Süper Lig'in yıldızına imza attırdılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsmi Galatasaray ile anılan Joao Felix'ten İstanbul'da sürpriz paylaşım

İsmi Galatasaray ile anılan dünyaca ünlü yıldız İstanbul'dan paylaştı
Bursa'da tehlike çanları: Şehrin 84 günlük suyu kaldı

Bir ilimiz diken üstünde! 84 günlük su kaldı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor

Kenan İmirzalıoğlu setlere geri dönüyor! Rolü şaşırttı
101 yıllık kulüp babadan oğula geçti

101 yıllık kulüp babadan oğula geçti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ofisi satışa çıkarıldı

CHP'nin başına döneceği konuşulurken, ilginç gelişme! Satışa çıkarıldı
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
Juventus'tan Victor Osimhen için resmi açıklama

Juventus'tan resmi açıklama: Osimhen'i...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.