Çeşme'deki orman yangınına müdahale eden ekipler alevlerin arasında kaldı
İzmir'in Çeşme ilçesinde yerleşim alanlarına da sıçrayan orman yangınına müdahale devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Tedbir amacıyla tahliye edilen Germiyan Mahallesi'nde yangını kontrol altına almaya çalışan itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.
İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde öğle saatlerinde yangın başladı.
YERLEŞİM ALANLARINA DA SIÇRADI
Daha sonra ormanlık alana da sirayet eden yangın, bölgede bulunan yerleşim alanlarına sıçradı.
2 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Ildır'ın bir bölümü ile Germiyan ve Nohutalan mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi.
HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ
Yangına gün boyunca Orman Genel Müdürlüğüne ait 6 uçak, 19 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile müdahale edildi.
ALEVLERİN ARASINDA KALDILAR
Akşam saatlerinde Urla yönüne doğru ilerlemeye başlayan alevlere ekiplerin müdahalesi devam ederken, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşandı. Germiyan Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler, alevlerin ortasında kaldı. O anlar, anbean kameraya yansıdı.