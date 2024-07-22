Üye Girişi
Haberler

Çanakkale'deki deprem sonrası Naci Görür Marmara'ya dikkati çekti: En yakın orada olacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Çanakkale'nin yanı sıra İzmir, Manisa, Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaptığı açıklamada "Bu kol ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, "Bu kol ve Kuzey Anadolu Fayı'nın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak." ifadelerini kullandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde saat 17.39'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre sarsıntı, yerin 10,23 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD'dan yapılan açıklamada, ''deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı'' belirtilirken ''Saha tarama çalışmalarının devam ettiği'' aktarıldı.

Depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X'teki sosyal medya hesabından bir değerlendirme yaptı. Prof. Dr. Görür, depremin Bayramiç'in güneyindeki Evciler Fay Zonu'nda meydana geldiğini açıkladı. Bu fayın Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) orta branjına ait olduğunu ifade etti.

"ŞİMDİLİK EN YAKIN DEPREM MARMARA'DA OLACAK"

Prof. Dr. Naci Görür, "Bu kol ve KAF'ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara'da olacak.'' değerlendirmesi yaptı.

Haberler.com / Abdullah Aydemir - Yaşam

Naci Görür Balıkesir Çanakkale İstanbul Marmara Manisa Deprem Bursa İzmir Ezine Deprem 3.Sayfa Yaşam Haberler

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

Avcılar'da erkekler tuvaletinde mide bulandıran olay! Linçten polis kurtardı

 Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

Avrupa'nın en büyük tarım bankası Rabobank Türkiye'den çekiliyor

 Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Trump'ın yeni rakibi Kamala Harris'e binlerce dolarlık bağış yaptığı ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

UEFA ülke puanı sıralaması (GÜNCEL) 2024 UEFA ülkeler sıralaması Masterchef nerede çekiliyor? 2024 Masterchef stüdyosu nerede, çekimler nerede yapılıyor? Yaz dizileri 2024! Yaz dizileri neden yok? Bu yaz hangi diziler var? Ceyhun Kazancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda çalıştı? Ceyhun Kazancı hakkında bilgiler Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor? 22-23 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 22-23 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Üsküdar, Başakşehir, Sancaktepe 22-23 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Az önce deprem nerede oldu? SON DAKİKA! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? 22 Temmuz son depremler AFAD ve Kandilli listesi Ötenazi nedir? Ötenazi ne demek? Ötenazi sokak hayvanları yasasından çıkarılıyor mu? Çanakkale'de deprem mi oldu? Çanakkale'de son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi Kreatin saç döker mi? Kreatin saça ne yapar? Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Nizip, İslahiye, Nurdağı 22-23 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi! Kadınlar evlendikten sonra sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Evli kadın sadece kendi soyadını kullanabilir mi? Adana ASKİ su kesintisi: Adana'da sular ne zaman gelecek? Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli 22-23 Temmuz 2024 Adana su kesintisi listesi!
Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler

Tayvan'ın en büyük askeri tatbikatı başladı! Yapay zekaya çok kritik bir görev verdiler
500

Yorumlar (1)

Savas Ozturk:

Deprem olmasına karşın altınlarımı kenara koydum pusudayım

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title