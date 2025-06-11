Burcu Özberk, Bali'deki kira fiyatlarının Türkler yüzünden yükseldiğini iddia etti

Ünlü oyuncu Burcu Özberk, "Muhteşem Yüzyıl", "Güneşin Kızları", "Afili Aşk", "Aşk Mantık İntikam" ve "Çocukluk" gibi projelerdeki başarılı performansıyla tanınıyor. Şimdi ise, Bali'deki artan villa kira fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklama ile gündemde.

Bali, dünya çapında ünlü bir tatil cenneti olarak, bembeyaz kumsalları, egzotik doğası ve huzurlu atmosferiyle her yıl binlerce turistin ilgi odağı oluyor. Ancak son zamanlarda, adanın popülerliğiyle birlikte artan turist akışı, villa ve konaklama fiyatlarının hızla yükselmesine sebep oldu. Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medya üzerinden Bali'deki yüksek fiyat artışlarını eleştirerek, Türk turistlerin bu artışın başlıca nedeni olduğunu vurguladı.

BALİ'DEKİ KİRA FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞE DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşımda bulunan Burcu Özberk, son dönemde Bali'ye olan ilginin arttığını ve bunun kira fiyatlarını ciddi şekilde yükselttiğini vurguladı. Özberk, "Sürekli Bali videoları görüyorum. Aylık her şey dahil 50-70 bin TL arası kira vererek yaşarsınız diyorlar.

3-4 yıl önce gittiğimde en lüks villalar Airbnb'de bile en fazla 25 bin TL'ydi. Şimdi, bazı kişiler yüzünden çarpı 2 oldu. Bir de, bunlardan biri akrabam" diyerek fiyat artışının sebeplerine dikkat çekti. Özberk, artan fiyatların özellikle bazı Türklerin Bali'deki kiraları şişirmesi yüzünden gerçekleştiğini belirtti.

TATİL İÇİN GÜZEL, AMA YAŞAM İÇİN RİSKLİ

Bali'nin sadece tatil için ideal bir yer olduğunu belirten Özberk, uzun süreli yaşamaya yönelik eleştirilerde bulundu. Bali'de yaşamayı düşünenlere yönelik uyarılarda bulunan Özberk, "Orada yaşayan ve Palm yağı yüzünden hasta olan çok insan var. Tatil için çok güzel, ama o kadar. Her şeyi bırakıp Bali'ye taşınmak nedir yani?" şeklinde konuşarak, bu tür kararlar alacak olanları sağlık açısından dikkatli olmaları konusunda uyardı.