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Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı

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TEM Otoyolu'nun Bolu mevkii Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde, kar yağışı sebebiyle trafik durdu. Kış lastiği olmayan araçlar ve maddi hasarlı araçlar için kurtarılma çalışması başlatıldı.

Bolu'da TEM Otoyolu'nun Gerede ilçesi mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler mahsur kaldı. Otoyolda trafik dururken, ekipler kurtarma çalışması başlattı.

Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı

BOLU'DA TEM OTOYOLUNDA TRAFİK DURDU

Bolu'da öğle saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu TEM Otoyolu'nun Bolu mevkiinde Gerede ilçesi Cankurtaran geçişinde trafik durdu.

Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı

ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kış lastiği takmayan araçların neden olduğu maddi hasarlı trafik kazaları sebebiyle araçlar trafiği aksattı. Her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu bölgede araçlar mahsur kaldı.

Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı

Bolu'da kar esareti! Otoyol ulaşıma kapandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Yaşam
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