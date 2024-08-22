Boğaz'da bu inşaata kim izin verdi? Birileri Vaniköy sırtlarında ormanı talan ediyor

İstanbul Boğazı'nda "Çivi dahi çakılamaz" denilen Vaniköy sırtlarında, ağaçların kesilerek lüks villa yapımına başlanması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ormanlık alan içerisinde hızla yükselen boğaz manzaralı inşaatın kime ait olduğu ve nasıl izin alındığı ise bilinmiyor.

"O ALAN İBB'NİN YETKİSİNDE"

Büyük yankı uyandıran konuyla ilgili bir açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürü Malik Ejder Batur, alanın İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki alanında olduğunu belirterek uyarı yazısının kuruma iletildiğini duyurdu. Batur açıklamasında "Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde bir takım izinsiz inşai faaliyetlerin gerçekleştiği tespiti üzerine İl Müdürlüğü'müzce inceleme başlatılmış olup, mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetki sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Malik Ejder Batur'un o paylaşımı;

"BU KAÇAK YAPILAŞMAYA KİMLER GÖZ YUMUYOR?"

Konuyla ilgili bir değerlendirme de AK Parti İstanbul İl Başkanı Orman Nuri Kabaktepe'den geldi. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Boğaziçi'nin nadide güzelliklerinden biri olan Üsküdar Vaniköy'deki ormanlık alan, İstanbul'un nefes borusu olarak bilinen yeşil alanların başında gelir. Ancak Vaniköy'den gelen görüntüler, bu eşsiz doğa parçasının kaçak yapılaşma tehdidiyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne seriyor. Bölgenin İBB denetiminde olduğu bilinirken, İBB yönetiminin neden bu duruma müdahale etmediği konusunda kamuoyuna bir açıklama borcu vardır. Bu kaçak yapılaşmaya kimlerin göz yumduğu ve kimlerin bu talanın arkasında olduğu sorularının yanıtları, İBB Başkanı'nın sorumluluğundadır. Vaniköy'deki orman arazisinin yağmalanmasına göz yummak, sadece çevreye değil, aynı zamanda İstanbul halkına da ihanet etmek demektir. İBB yönetiminin, bu kaçak yapılaşmaya neden sessiz kaldığını, kimlerin menfaatine hizmet ettiğini açıklaması gerekmektedir. Aksi takdirde, Boğaziçi'nin nadide yeşil alanlarının birer birer yok olmasının vebali İBB yönetiminin omuzlarında olacaktır" dedi.

HİLMİ TÜRKMEN'DEN TEPKİ

Eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de konuya sessiz kalmadı. Türkmen şu ifadeleri kullandı: "Vaktiyle merhum bir Bakanımızın eşi tadilat yapacağım diye bizden izin istemişti, kat atıldığını fark edip durdurmuş, yıkmıştık yapıyı.

Bizim zamanımızda tek çivi çakılmasına izin vermedik boğaz ön görünüme. Şimdi orman kesip villa yapıyorlar! Bu zirvedir, daha üstü yoktur, genel durumun vahametini siz düşünün.

Tüm kamuoyuna sesleniyorum; kaçak yapıları yıkıyoruz diyerek ters algı yaparken, aslında korkunç bir talana imza atılıyor İstanbul'da. En büyük örneği işte budur. Vaniköy'de, dünyanın en değerli emlak bölgelerinden birinde bu kadar cüretkar biçimde buna göz yumanlar, gözden biraz uzak yerlerde neler yapıyor, orasını da siz düşünün. Trol şebekelerinin, fondaş medyanın yalanlarına, sizi kandırmasına izin vermeyin."