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Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

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Türkiye'yi yasa boğan Kartalkaya'daki yangın faciasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oluyor. Otelde aşçı olarak çalışan Esra Nazik de kurbanlar arasında yer alıyor. Yangından bir ay önce otelde işe başlayan genç kızın alevlerle mücadele sırasında yardım istemek için telefona sarıldığı, "Neden yardıma gelmiyorsunuz?" diye sorduğu öğrenildi.

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Faciada yaşamını yitirenler arkalarında birbirinden acı yaşam hikayeleri bıraktı. Onlardan biri de otelde aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Esra Nazik'ti.

Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, 1 ay önce otelde işe başladığı öğrenildi.

Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

ACILI BABA: KIZIM DAHA ÇOK GENÇTİ

Esra Nazik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

"YANIYORUZ, NEREDESİNİZ?"

Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.

Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.

Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan Oğuz - Yaşam
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıKellecihalil:

Allah rahmet etsin. Bu na sebep olanların belasını versin.

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Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Bu ülkede yaşıyoruz ya meyveye sebzeye sıkılan ilaçlarda kanser olacaksin kaza geçireceksin kafana başına bir şeyler düşecek araba çarpacak motor çarpacak yangın çıkacak curukk binalarda oleceksin sapıklar katillerin elinde kalacaksın 23 senede durum bu

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Haber YorumlarıEmrah Güneş:

Allah askina su otelerde yangin merdivenleri kadar sacma bkrsey yoktur otel koridorlari bir otel sahası kadar uzun hatta fazla sen gidiyorsun koridorlarin ucuna yangin merdiveni kurmuşsun bu cok sacma cunku yanginda koridorlar duman dolar insanlar dumandan görmedikleri ve duman insani zehirleyip bogdugu icin nasil yangin merdivenine ulasacak cogu kisi koridora ciksa bile duman dolu oldugu icin ta uctaki merdivenlere ulasamamis ve bogularak ölmüştür ölür zaten cunku merdivenler ortadaki odalara cok uzak ve koridorun dumanla dolacagi gercegini düşünürsek. yangin merdivenj olsa bile birseye yaramaz bu yuzden kesinlikle otellerde her odanin dis cephesinden yangin merdiveni olmali ve merdiven ulasacak acilacak sekilde pencerenin yaninda bir kacis kapisi olmali insanlar kurtulabilsinler cunku koridorlar zaten yanginla beraber duman doluyor ve goz gözü goremez hale geliyor insanların cogu orda yangin merdivenine falan gitmek isterken dumandan boguldulr buyuk ihtimal

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah, herşeyin hayırlısını versin diye boşuna demiyoruz. işe başladım diye sevinmiştir kızcağız. ama başına geleceği bilmiyordu. o yüzden Allah taaledan hayırlısını istemek lazım her zaman

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Artık insanlar otele gitmeyede korkarlar herleyden korkuyoruz tedbir yok dışarı çıkmaya bile korkuyoruz

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