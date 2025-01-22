Bir ay önce Grand Kartal Otel'de işe başlamıştı: Aşçı Esra da yangın kurbanı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Faciada yaşamını yitirenler arkalarında birbirinden acı yaşam hikayeleri bıraktı. Onlardan biri de otelde aşçı olarak çalışan 25 yaşındaki Esra Nazik'ti.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Gastronomi Bölümü'nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik'in, 1 ay önce otelde işe başladığı öğrenildi.

ACILI BABA: KIZIM DAHA ÇOK GENÇTİ

Esra Nazik'in cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ayakta güçlükle duran baba Süleyman Nazik, "Kızım daha çok gençti" diyerek, üzüntüsünü dile getirdi.

"YANIYORUZ, NEREDESİNİZ?"

Esra Nazik'in yakını Erhan Yıldız da "Yangından haberdar olunca birkaç yeri 'Yanıyoruz, neredesiniz' diye aramış. Ondan sonra bir daha ulaşamadık. İtfaiyeyi bilmiyorum ama birkaç yeri arayıp, 'Neden yardıma gelmiyorsunuz' diye sormuş" dedi.

Esra Nazik'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya götürüldü.