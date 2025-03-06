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Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı
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Bilecik Belediye Meclisi'nde öğrenci bilet ücretlerinde indirim kararı alınırken, toplantıya zorla giren dolmuşçular ile Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı arasında gerginlik yaşandı.

Bilecik Belediye Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantılarının 2'nci birleşimi, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi Meclis toplantı salonunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın başkanlığında gerçekleştirildi.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

ZORLA MECLİS SALONUNA GİRDİLER

Gündemde şehir içi toplu taşıma araçlarındaki 20 TL'lik öğrenci bilet ücretinin 17 TL'ye düşürülmesi konusu görüşüldü. Toplantının öncesi bir grup dolmuşçu meclis salonuna zorla girdi ve konuya dair gündem maddesinin oylanmasını protesto etti.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

"ŞOV YAPAR GİBİ"

Protestolara karşın Başkan Subaşı, "Çok özür dilerim, bakın Belediye Meclis toplantısı bu şekilde olmaz lütfen. Yine konuşabiliriz, odada da tartışabiliriz. Ama burada özellikle şov yapar gibi burada Belediye Meclisi'ne yediremiyorum. Anlatabiliyor muyum, burası çok kıymetli bir nokta. Seçilmişlerin aldığı karara baskı yapmaya çalışıyorsunuz şu an burada. Belediye Meclisi'nin kararına bu şekilde baskı yapamazsınız arkadaşlar. Elbette ki halkın görüşünü yansıtacağız ve sizi de." şeklinde konuştu.

Öğrenci indirimine karşı çıkan dolmuşçular meclisi bastı

TEKLİF KABUL EDİLDİ

Ardından gündem maddesi oy çokluğu ile kabul edilirken 20 TL olan öğrenci bilet ücretleri 17 TL'ye düşürüldü. Başkan Subaşı dolmuşçuların protestoları eşliğinde yanındaki meclis üyeleri ile birlikte salondan ayrıldı.

Kaynak: ANKA / Umut Halavart - Yaşam
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