Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki

Hakkındaki terör soruşturması nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınarak yerine kayyum atanan Batman Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözleri tepki çekti.

Katıldığı bir programda "Belediyeye ilk gittiğimizde Kadın Politikaları Müdürlüğü binasında sürekli evliliği öven ve aile kurumunu çok önemli gören afişlerle karşılaştığımızda şok olmuştuk" ifadelerini kullanan Sönük'e Batman Belediyesi'nden yazılı yanıt geldi.

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamada, görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün "Belediyeye ilk gittiğimizde, Kadın Politikaları Müdürlüğü binasında sürekli evliliği öven ve aile kurumunu çok önemli gören afişlerle karşılaştığımızda şok olmuştuk" şeklinde beyanat verdiği anımsatıldı.

"AİLEYE BAKIŞ AÇINIZA ŞAŞIRMADIK"

Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Aile kurumu, 'Anadolu'muzun mayası ve medeniyetimizin sarsılmaz harcıdır!' Ancak sizin aileye yönelik çarpık bakış açınıza ve düşmanlığınıza şaşırmadık. Daha önce, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze erkek müdürün atandığını iddia edecek kadar gerçekle bağınızı kopardığınızı görmüştük.

"TOKSİK FİKİRLERİNİZİN TOPLUMDA KARŞILIK BULMADIĞINI BİLMENİZİ İSTERİZ"

Bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzce aileyi yaşamın merkezine koyan çalışmaları görünce 'şok' olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Her fırsatta zihninizdeki nefret ve önyargıları açıkça ortaya koyuyorsunuz. Kadınları, aileyi ve evlilik kurumunun kutsallığını yok sayan toksik fikirlerinizin toplumda bir karşılık bulmadığını bilmenizi isteriz.

Siz şok olmaya devam ederken, biz ailelerimizin dirliği ve esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Siz konuşadurun, kadınlarımız üretimde, istihdamda ve toplumda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam edecek. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."