Balıkesir depreminin ardından Manisa'ya uyarı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saatlerinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının 6,1 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, deprem başta üç büyükşehir olmak üzere birçok kentte hissedildi. Milyonlarca vatandaş panikle sokaklara dökülürken, bir vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı.

7,2'LİK DEPREMİ HATIRLATTI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bektaş, geçmiş dönemde yaşanan depremlere dikkat çekti. Yaşanan depremin 'Uşak deprem kümesi' olarak adlandırılan bölgede meydana geldiğini ifade eden Bektaş, bu fayın acı gerçeğini ise 'Simav Fayı 1970 yılında 7.2 Gediz depremini üretmiştir' sözleriyle hatırlattı.

MANİSA'YA DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarını haritalarda destekleyen Prof. Dr. Bektaş, son açıklamasında bir kente dikkat çekti ve uyardı. İşte uzman ismin paylaşımı:

"Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur. Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisa'ya dikkat!"

"DEPREM KÜMESÜ TÜMÖR GİBİ BÜYÜYOR"

Bektaş, açıklamalarının devamında bölgedeki fay hatlarının oluşturduğu "deprem kümesi"nin genişlemeye devam ettiğini belirtti. Bektaş, "Tümör gibi büyüyor, büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bektaş, sosyal medya paylaşımında Uşak merkezli, kuzeyde Simav Fayı, güneyde Gediz Fayı ile sınırlı olan "Uşak Bloğu"nun 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem ürettiğini hatırlattı. Depremlerin, bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle meydana geldiğini belirten Bektaş, "Sındırgı 6,1 depremi, büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak" dedi.

TEHLİKE ALANI GENİŞLİYOR

Bektaş, söz konusu deprem kümesinin batıda Manisa-İzmir, güneyde Aydın-Muğla, doğuda ise Isparta ve Afyon bölgelerine doğru genişleyeceğini vurguladı. Uşak Bloğu'nun deformasyonunun ve çevre bloklara etkisinin, Ege'de sürekli yaşanan tektonik hareketlerin bir sonucu olduğunu ifade eden Bektaş, bölgedeki deprem riskinin devam edeceğini belirtti.