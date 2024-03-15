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Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

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Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca yapılacak etkinlikler kapsamında ilçe sakinleri için Bağcılar Meydanı'na dev bir plato kuruldu.

Bağcılar Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Meydanı'na Ramazan Platosu kuruldu. 7'den 70'e her kesime hitap eden platoda öncelik çocuklara verildi. Minikler için kukla gösterimleri, tiyatro oyunları, karikatür çizimleri, çizgi film gösterimi, ebru sanatı ve labirent gibi çeşitli eğlence alanları oluşturuldu.

Gençler ve yetişkinler için de Ramazan'ın güzel adetlerinin hatırlatıldığı, namaz surelerinin anlamlarının anlatıldığı, camilerin tanıtıldığı videolar, Peygamber kıssaların anlatılacağı söyleşiler ve film gösterimleri düzenlenirken kitap standı, ramazan sergisi, ödüllü yarışmalar planlandı. Mani söyleyen davulcular ve ikramların da olacağı platonun Ramazan ayı boyunca devam edeceği öğrenildi.

Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

Ramazan Platosu'nun açılışı için Bağcılar Meydanı'na giderek vatandaşlarla buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ramazan davulcuları eşliğinde Çarşı Caddesi'ni de dolaştı. Bağcılarlı vatandaşlar ile birlikte fotoğraf çekilen Başkan Özdemir, sahneye çıkarak platodaki etkinlikler hakkında konuştu.

Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

"BİR TARAFTAN EĞLENİRKEN, DİĞER TARAFTAN ÖĞRETEN BİR RAMAZAN ETKİNLİĞİNİ BAĞCILAR MEYDANI'NDA PLANLADIK"

Ramazan Platosu ile ilgili konuşan Başkan Abdullah Özdemir, "Bu akşam itibari ile Bağcılar Meydanımızda Ramazan Platomuzu kurduk. Açılışını gerçekleştiriyoruz. Hep 'Nerede o eski Ramazanlar? Çocukluk dönemlerimiz?' diyoruz. Aslında bizim çocukluk dönemlerimiz, büyüklerimizin çocukluk döneminden ötesine vatandaşlarımızı Osmanlı dönemine götürüyoruz.

Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

Osmanlı adetlerini, geleneklerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Kurmuş olduğumuz sahnemizde özellikle geleneksel müzik dinletilerimiz olacak. Kanun, ney gibi müzik gösterimiz olacak. Tiyatro, kukla, Hacivat - Karagöz gösterilerimiz olacak. Özenle seçilmiş çizgi filmleri ekranlarımızdan çocuklarımızla buluşturacağız. Büyükler için de film gösterileri olacak. Ebru sanatını, karikatür çizimlerini vatandaşlarımız ile buluşturuyoruz. Ödüllü bilgi yarışmaları düzenleyeceğiz. Bir taraftan eğlenirken diğer taraftan öğreten bir Ramazan etkinliğini Bağcılar Meydanı'nda planladık. Ekranlarımızda her gün bir Ramazan adetini sunacağız.

Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

İstanbul'un tarihi camilerini anlatan videoları sunacağız. Sahnemizde söyleşilerimiz olacak. Bunlarda Peygamber Efendimizin kıssalarını anlatacağız. Namaz surelerini, anlamlarıyla söyleşilerimizde ifade etmiş olacağız. Huzur sohbetleri yapacağız. İlk orucunu tutan çocuklarımıza oyuncaklar takdim edeceğiz. Orijinal meyvelerle hazırlanmış macunlarla ve Osmanlı şerbetlerini vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Meydanımızı kandillerimizle, ışıklarımızla süsledik" dedi.

Bağcılar Meydanı'nda Ramazan ayı boyunca sürecek etkinlikler için plato kuruldu

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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