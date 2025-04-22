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Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

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Türk müziğinin unutulmaz sesi İbrahim Erkal, aramızdan ayrılışının 8. yılında şarkıları ve anılarıyla hafızalarda yaşıyor. "Canısı" ile gönüllere dokunan sanatçının en küçük kızı Elif Su ise artık büyüdü. Babasını sadece 12 gün görebilen Elif Su'nun son görüntülerindeki benzerlik duygulandırdı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden İbrahim Erkal, aramızdan ayrılalı tam 8 yıl oldu. "Yalnızım", "Sırılsıklam" ve "Canısı" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti.

ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞMUŞTU

12 Nisan 2017 tarihinde evinin otoparkında tansiyonunun düşmesi sonucu dengesini kaybederek yere düşen ve kafasını vuran Erkal, beyin kanaması geçirmişti.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

Hastaneye kaldırılan Erkal, tam 29 gün süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybetmişti. Henüz 50 yaşında hayata veda eden sanatçının ani ölümü, hayranlarını yasa boğmuş, geride gözü yaşlı bir eş ve üç çocuk bırakmıştı.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

SENELER HIZLI GEÇTİ

İbrahim Erkal'ın en küçük kızı Elif Su, babasını yalnızca 12 gün görebildi. Babasının vefatından sonra onunla çekilmiş birkaç fotoğraf dışında hiçbir anısı kalmayan Elif Su bugün büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan güncel görüntülerinde ise küçük kızın babasına olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü

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Babasını sadece 12 gün görebildi! İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü
Haberler.com / Ömercan Altay - Yaşam
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Allah gani gani rahmet eylesin, iyi insandı.

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Haber YorumlarıMr Camel:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun.. adam gibi adamdır kendisi

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Haber Yorumlarıv5ysq624hg:

maşallah cokta tatlı

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