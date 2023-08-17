ANITA ÇELENK BIRAKILDI

Gölcük Kavaklı Sahili'nde bulunan Deprem Anıtı önünde anma programı düzenlendi. 17 Ağustos depreminin yaşandığı saat 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu. Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ali Tuna Baysal ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in anıta çelenk bırakmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu.

'BUNUN TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL'

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, programda yaptığı konuşmada, '17 Ağustos 1999 tarihinde Gölcük merkezli meydana gelen Marmara Depremi'nin 24'üncü yıl dönümündeyiz. Aradan geçen bunca seneye rağmen bu akşam yapılan anma törenlerinde ve depremin meydana geldiği saat olan 03.02'de buradaki hissetmiş olduğumuz, aradan geçen bunca zamana rağmen yaşanan acıların halen canlı ve diri olduğunu gösteriyor. Vatandaşlarımız, süreç içerisinde şehir tekrar yeniden imar edilmesine, ihya edilmesine rağmen depremde hayatını kaybeden hemşerilerimizin, yakınlarımızın geri gelmeyeceğinin bilincinde. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremde çok ağır bir kayba uğradık. Netice itibariyle, ben özellikle yakınlarını kaybeden vatandaşlarımıza Gölcük örneğini anlatmak istiyorum. Bu kadar geçen süreç içerisinde biz de çok büyük sıkıntılar yaşadık. Zorluklar yaşadık. Ancak bugün geleceğe umutla bakan, modern bir Gölcük var. Aynı şekilde bu şehirlerimiz de yine devlet-millet iş birliğiyle yeniden eski güzel günlerine kavuşacaklar. Bir tek geriye gelmeyecek olan depremde hayatını kaybeden yakınları olacak. Bunun telafisi mümkün değil. Bunun için Türkiye'de bir deprem gerçeği var. 99 yılı bir milat olmuştu. O günden sonra Türkiye'nin gündemine deprem gerçeği tam manasıyla oturmuştu ancak 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem, hazırlık yapılmadığı takdirde yine aynı acıların yeniden yaşanabildiğini bize gösterdi' dedi.

'SAĞLAM OLMAYAN YAPILAR İNSANIN HAYATINA MAL OLUYOR'

Sağlam bina vurgusu yapan Sezer, 'Yapmamız gereken yasaya, mevzuata uygun, sağlam ve zemine uygun olan binalar yapmak. Bunları gerçekleştirdikten sonra özellikle biz de Gölcük Belediyesi olarak Hatay'da görev yapmıştık. Bu deprem sonrası yaşanan arama kurtarmayla ilgili olarak zamanla yarışılan süreçleri ve yaşanan diğer zorlukları yaşamamamız sonucu ortaya çıkacak. Sağlam binalar yaptığımız takdirde şunu unutmayacağız depremin değil, sağlam olmayan yapıların insanların hayatına mal olduğunu aklımızdan çıkarmamamız lazım. Ben hem 99 depreminde hem de 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralananlara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da sabrı cemil diliyorum. Onlara sabırlar diliyorum. Zorlu bir süreç. Ancak metanetle az önce de söylediğim gibi devlet-millet iş birliğiyle bu sürecinde atlatılacağını canı gönülden inanıyorum.?ifadelerini kullandı.