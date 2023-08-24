Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürlüğü ulaştırma görevlisi Özen Samancı anıldı

Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğü ulaştırma görevlisi Özen Samancı, vefatının birinci yılında anıldı.

Kalp krizi sonucu geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Samancı için bölge müdürlüğünde anma töreni düzenlendi.

Törene, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan Yardımcısı Ersin Aydın, Samancı'nın eşi Yaşar, kızları Sena ve Ömüray Samancı ile gazeteciler katıldı.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Samancı'yı rahmetle andıklarını belirterek, "Nasıl ki bu dünyaya gelişimiz bizim elimizde değil ise ölüm de bizim elimizde olmayan Allah'ın bir emridir. Önemli olan bu gök kubbede baki kalacak hoş bir seda bırakmaktır." dedi.

Samancı'nın unutulmayacağını dile getiren Yıldırım, "Özen Samancı arkadaşımız da hep böyle hayırlı dualarla, iyilik ve güzelliklerle anılacaktır. İnancımıza göre, ölüm bir son değildir. Mesai arkadaşımız ahiret dünyasında doğdu. Ölüm hepimiz için bir gerçek. Ancak bizler hayatta olduğumuz müddetçe Özen Samancı'nın hepimiz için değerli olan, aziz olan hatırasını ajansımızda yaşatmaya, onu anmaya devam edeceğiz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine tekrar baş sağlığı diliyorum. Nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Törende, Samancı için vatandaşlara lokma tatlısı dağıtıldı.

Antalya'da 49 yaşında hayatını kaybeden Samancı'nın cenazesi 25 Ağustos 2022'de memleketi Uşak'ın Sivaslı ilçesinde toprağa verilmişti.