Almanya'dan Kastamonu'ya gönül köprüsü kurdu: Her yıl onlarca kişiye umut oluyor

KASTAMONU - Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Mustafa Çiftçi, her yıl bağışçıların destekleri ile topladığı ikinci el engelli araçları ve tekerlekli sandalyeleri onarıp, 3 bin 100 kilometre uzaklıktaki Kastamonu'nun Cide ilçesine getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Almanya'nın Köln şehrinde yaşayan Mustafa Çiftçi, 4 yıldır kurduğu 'gönül köprüsü' ile memleketi Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara umut oluyor. Almanya'daki bağışçıların destekleri ile engelli araçları ve akülü tekerlekli sandalyeler toplayan Mustafa, kış mevsimi boyunca evinin bodrum katında tamirlerini yaparak kullanışlı bir hale getiriyor. Daha sonra aracına ve aracına bağladığı römorka yüklediği tekerlekli sandalyeler ve akülü araçlarla yola çıkan Çiftçi, yalnız başına 3 bin 100 kilometre yol kat ederek Kastamonu'nun Cide ilçesine geliyor. Mustafa Çiftçi, onlarca tekerlekli sandalye ve akülü aracı ihtiyaç sahibi engelli ve bakıma muhtaç hastalara ulaştırıyor. Bu yıl da yola çıkan Mustafa, tekerlekli sandalye ve akülü aracı ilçeye getirdi. Mustafa Çiftçi, getirdiği tekerlekli sandalye ve akülü araçları Cide Belediyesi'ne teslim edildi. Teslim alınan tekerlekli sandalye ve akülü araçlar tespit edilen ihtiyaç sahibi engelli ve hastalara ulaştıracak.

"İhtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını sağlıyoruz"

Eşi Arzu Çiftçi'nin yardımı ile her yıl aynı çalışmayı yaptığını belirten Mustafa Çiftçi, "Arkadaşlarımız bize yardımcı oluyor. Topladığımız parayla bu sandalyeleri ikinci el olarak alıyoruz. Kontrolden geçirerek ilçemize getiriyoruz. Burada belediyemize teslim ederek ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılmasını sağlıyoruz. Köln'den geliyoruz, 3 bin 100 kilometre mesafede. 4 güne yakın yolculuk sürüyor. Bu benim 4'üncü gelişim" dedi.

"Ülkemizde bu problemi yaşamamız beni üzdü"

Türkiye'ye gelirken sınır kapısındaki gümrükte, tüm evraklarının tam olmasına rağmen problem yaşadığını belirten Çiftçi, bu durumun kendisini üzdüğünü belirterek, "Daha önceki yıllarda da gümrük kapılarında mağdur oldum. Bu yıl da 7 saat boyunca beni gümrük kapısında beklettiler. Tüm evraklarım tam olmasına rağmen 7 saat beklettikten sonra herhangi bir arama yapmadan geçişime izin verdiler. Evraklarım konsolosluk tarafından hazırlanıyor ve öyle yola çıkıyorum. Bu yıl da saatlerce gümrük kapısında bekleterek geçişime izin verdiler. Konsolosluğun onayladığı ürünler. Birçok yabancı ülkeden geçiyoruz. Hiçbir problem olmuyor. Sırbistan bile çok yardımcı oldu. Ama ülkemizde bu problemi yaşamamız beni üzdü" diye konuştu.

"Eşim bütün kışı bu araçları onarmak için bodrum kattaki atölyede geçiriyor"

Bağışların toplanması sürecinde eşine destek verdiğini ifade eden Arzu Çiftçi ise, "Ailelerimizden yapılan bağışlarla da ben ilgileniyorum. Eşim çok uzak yerlerden bu araçları toparlıyor. Gece saatlerine kadar internetten araştırmalar yapıyor. Buluyor ve bunları getiriyor. Bu araçlar ikinci el olduğu için kimisinin freni bozuk kiminin tekerleği bozuk. Eşim bütün kışı bu araçları onarmak için bodrum kattaki atölyede geçiriyor" şeklinde konuştu.