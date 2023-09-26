Sinop'un ilk çocuk kitapevi Ağaç Ev, çocuklara yönelik hizmetlerine devam ediyor. İşletme sahipleri Gamze Turhal ve Ege Gizem Erşahin, çocukların keyifle vakit geçirebileceği bir mekan sunuyor. Kitapevi kafe olarak hizmet veren Ağaç Ev, çocuklu ailelerin tercih ettiği bir sosyalleşme alanı haline gelmiştir.

Ağaç ev çocuk kitapevi hizmetlerine devam ediyor

SİNOP - Yeşil alanı ve renkli yapısıyla çocuklar için özel olarak tasarlanan Sinop'un ilk çocuk kitapevi Ağaç Ev Çocuk Kitapevi hizmetlerine devam ediyor.

Tamamen minik okurlara yönelik donanımlı bir kütüphaneyi çocukların hizmetine sunduklarını ifade eden işletme sahipleri Gamze Turhal ve Ege Gizem Erşahin çocukların keyifle vakit geçirebileceği mekanı onların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Ağaç Ev Çocuk Kitapevi fikrinin nasıl ortaya çıktığı anlatan Ağaç Ev Çocuk Kitapevi işletme sahibi Gamze Turhal, "İkimizde anneyiz burası ihtiyaçtan doğan bir işletme. Çocuklarımızla oturacak bir yer bulmakta zorlandık, yürümeye başladıkları zaman zapt etmekte zorlandık. Yola kaçma durumu oluyor, gözden kaçma durumu oluyordu oturup bir kahve içme imkanımız olmuyordu. Bu ihtiyaca yönelik kafe kitapevi tarzında bir fikir oluşmaya başladı kendi aramızdaki sohbetlerde bunu dile getirmeye başlamıştık. Daha sonra önümüze bu fırsat çıktı. Burası önceden 'Tayfa' kitapeviydi. Hülya abla burayı devredebileceğini ilgilenip ilgilenmediğimizi sordu. Bizde zaten hazırda geliştirdiğimiz fikri buraya çok uygun olduğunu düşündük ve kitapevi kafe olarak 2 sene önce hayata geçirdik. Anneler birbirlerine tavsiye ediyorlar gelen memnun kaldıkça etrafındakilerle konuşuyor böylelikle büyüyoruz her geçen gün ilgi artıyor. Genel olarak çocuğu olanlar geliyor tabi diğer insanlarda gelebilir kafe hizmetimiz her zaman açık. Gelenlerin çocukları büyüdükçe yerini daha küçük olanlara devrediyor böylelikle katlanarak artıyoruz" diye konuştu.

Konu ile açıklamalarda bulunan Ağaç Ev Çocuk Kitapevi diğer işletme sahibi Ege Gizem Erşahin, "Bizi daha çok çocuklu aileler tercih ediyor kafe hizmetimiz herkese açık tabi. Ama bir kafeye gidip çocuğuyla bağımsız daha sağlıklı bir ortamda vakit geçirmek isteyen aileler tercih ediyorlar. Çünkü bizim kafemizin hemen yanında aynı zamanda dışarısında çocuklara yönelik güvenli bir alan olarak bahçemiz ve oyun odamız var ve oyun ablamız tam zamanlı olarak onlarla vakit geçiriyor. Yaşlarına yönelik etkinlikler yapıyorlar. Yaşadıkları paylaştıkları şeyler oluyor, fikir alışverişinde bulunuyorlar. Burası aslında sosyalleşme alanı olarak ta bir misyon edindi. Bu şekilde de git gide büyük bir aile gibi oluyoruz. Sinop'un hali hazırda yazın gelen gurbetçi dediğimiz bir kitlesi var onlar 2. Yazımız olduğu için geçen yaz bizi keşfedenler bu yaz da ziyaret ettiler" ifadelerine yer verdi.

İşletmenin konseptinden bahseden Ağaç Ev Çocuk Kitapevi işletme sahibi Gamze Turhal, "Konsept olarak kitapevi kafeyiz. Daha çok buradayken rahat vakit geçirmeleri için çocuklarla oynayan bir oyun ablamız var. Bunun dışında yazar, imza, söyleşi günlerimiz oldu. 'Aydın' kitabının yazarı Hollandalı bir yazar geldi. Lemi Filozof geldi. Bunları bu sahnede yaptık. Bu şekilde yazar, imza, söyleşileri de oluyor. Onun dışında küçük gruplara organizasyonlarımız oluyor. Doğum günü organizasyonlarımız var. Slime etkinlikleri gibi, mutfak atölyesi gibi etkinliklerimiz oluyor. Okullar ziyaretimize geliyorlar. Etkinliğin içeriğine bağlı olarak etkinlik tüm halkı ilgilendiren çapta ise, 'Aydın' kitapta öyle oldu belediye ile işbirliğimiz oldu Çünkü tüm Sinop'a mal olmuş bir karakterdi. İçerikler kuvvetli olduğu sürece tabi ki desteğini alıyoruz" dedi.

Konuyla ilgili işletme sahibi Ege Gizem Erşahin ise, "Bizim çok büyük bir çapta sponsora ihtiyacımız olan bir etkinlik oldu ondada desteklerini aldık. Kültür merkezinde düzenledik etkinliğimizi. Büyük etkinliklerde özel şahıslardan da sponsor desteği aldığımız oluyor" şeklinde konuştu.