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Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından uyarısı yapılan çöl tozu, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'yi vurdu. Toz bulutunun en çok etkili olduğu Mersin'de, bazı vatandaşlar maske takarak önlem almaya çalıştı. Bölgeyi etkisi altına alan toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin edilirken vatandaşlara maske takma konusunda uyarılar yapıldı.

Kuzey Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları, Türkiye'nin güneyindeki illeri vurdu. Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesi azalırken hava kalitesi de düştü.

TOZ BULUTU MERSİN SEMALARINI KAPLADI

Meteoroloji'nin uyardığı Afrika ve Suriye üzerinden gelen toz taşınımı dün akşamdan itibaren Mersin'de etkili olmaya başladı. Toz bulutu sabah saatlerinden itibaren yoğunlaşarak kenti tamamen kapladı. Toros dağları ile Akdeniz'in de tozdan görünmez duruma geldiği şehirde bazı vatandaşlar maske ile tedbir aldı.

Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

3 GÜN DAHA ETKİLİ OLACAK

Bölgeyi etkisi altına alan toz bulutlarının 3 gün daha süreceği tahmin edilirken vatandaşlara maske takma konusunda uyarılar yapıldı.

Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

YAĞAN YAĞMURLA ARAÇLARIN ÜZERİ ÇAMUR OLDU

Toz bulutunun etkili olduğu Erdemli ilçesinde de gece kısa süreli yağan yağmur, araçların üzerinin çamur lekesiyle kaplanmasına neden oldu. Beklenen toz taşınımının etkili olduğunu, kısa süreli bir yağmurun da yağdığını belirten lokanta işletmecisi Servet Cırık, masaların ve araçların çamurla kaplandığını söyledi.

Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

"TOZ, YÜZÜMÜZÜ GÖZÜMÜZÜ DOLDURUYOR"

Toz nedeniyle gözlerini açamadığını ifade eden Recep Gül, "Afrika'dan gelen toz yüzümüzü, gözümüzü, ağzımızı dolduruyor. Şimdi yüzümü yıkayacağım, 2 dakika sonra tekrar gözümü açamayacağım. Afrika'dan gelen toza hiç kimse bir şey yapamaz, tabiatın verdiği bir şeydir. Sabah arabamı yıkadım, 5 dakika sonra tekrar çamur yağmış, zaten insan yüzünde hissediyor. En güzeli bu havada maske kullanmak." diye konuştu.

Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

"ÖNLEM AMAÇLI MASKE TAKIYORUM"

Esnaftan Veysel Babaoğlu ise, "İki gündür toz bulutu ve çamur var. Onun için önlem amaçlı maske takıyorum. Ben de burada esnafım, insanlara yardım etmek amacıyla ücretsiz maske dağıtıyorum. Araçlarımızın hepsi çamura bulandı. İnşallah en kısa zamanda bitecek diye temenni ediyorum." dedi.

Afrika ve Suriye'den gelen çöl tozları Türkiye'nin güneyini vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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Yorumlar (1)

Hamit Gündoğdu:

Ne kadar ayıp...hem bereketli olduğunu ifade ediyorlar hemde maske takın diyorlar..

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