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AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı

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AFAD, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün 25 il için sarı kodlu uyarının, 13 il için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu. Uyarı verilen illerde 17 bin 739 personel görev yapacak.

Meteoroloji, bugün 25 şehir için sarı kodlu uyarının, 13 şehir için ise turuncu kodlu uyarının verildiğini duyurdu. Turuncu kodlu uyarı yapılan illerin Adana, Antalya, Erzincan, Giresun, Ordu, Tokat, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Mersin, Kahramanmaraş, Rize, Trabzon olduğu bildirildi.

Sarı kodlu iller ise şu şekilde; Kars, Nevşehir, Niğde, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Samsun, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye, Hatay, Elazığ, Bingöl, Erzurum, Artvin, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Kayseri. Açıklamada, turuncu ve sarı kodlu uyarı verilen illerden toplam 5 bin 92 ihbar alındığı, ihbarlara müdahale ve mahsur kalan vatandaşları güvenli alanlara alma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle Kayseri, Malatya ve Sivas'ta mahsur kalan toplam 2 bin 53 vatandaşın kamu tesisleri ve otellerde misafir edildiği, barınma talebi bulunan 710 vatandaşın ise tesislere yerleştirme çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

17 BİN 739 PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

Afad'dan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalara ve uyarı verilen illerdeki son duruma dair şu bilgiler yer aldı; "Uyarı verilen illerimizde yürütülen çalışmalarda toplam; 17 bin 739 personel 7 bin 330 araç görev yapmaktadır.

11 İLDE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı sebebiyle 11 ilimizde (Bayburt, Gümüşhane, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Ordu, Bolu, Kayseri ve Niğde il geneli ile Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde) 25 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir.

Kar ve tipi nedeniyle Karaman, Aksaray, Mersin, Kayseri, Konya, Nevşehir, Kahramanmaraş, Sivas, Niğde, Tunceli, Gümüşhane ve Erzincan illerimizdeki toplam 91 farklı noktada yollar ulaşıma kapanmıştır. AFAD, Kızılay, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından 12 bin 130 kumanya/ çorba ile içecek ve su dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım çalışmaları devam etmektedir.

AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı

AFAD'dan 13 kente turuncu, 25 kente sarı uyarı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Belediyeler neden kış a hazırlık yapmadı?

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