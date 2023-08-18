Adıyaman'da Temel Kazılarındaki Patlama Sonucu Binalarda Hasar Oluştu

Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde yapılan temel kazıları sırasında kullanılan dinamit patlaması sonucu bazı binalarda duvar çatlakları ve cam kırıkları meydana geldi. Patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olayın ardından evlerinde hasar olan vatandaşlar yetkililerden bilgi verilmesini talep etti.

Adıyaman'ın Karadağ mevkiinde temel kazıları için patlatılan dinamit, deprem etkisi yaptı. Bazı binaların duvarları çatladı, camları kırıldı.

Karadağ bölgesinde konutların yapımı için yapılan temel kazılarında müteahhit firma patlayıcı kullandı. Temel kazılarında patlatılan dinamit korkuya neden oldu. Patlatma binalarda sarsıntıya neden oldu. Patlatma esnasında binalarda yaşanan sarsıntı ve vatandaşların yaşadığı panik güvenlik kameralarına yansıdı.

Şehir merkezinin tamamında hissedilen dinamit patlatmasının ardından büyük bir toz bulutu yükseldi. Adıyaman'ın Kayalık, Fatih, Cumhuriyet, Malazgirt ve Turgutreis mahallelerinde evlerinde hasar oluşan yada camları kırılan vatandaşlar 112'ye ihbarda bulundu.

Polis ekipleri aldıkları ihbarlar neticesinde evlerde incelemede bulunarak, vatandaşları müracaat etmeleri üzerine polis merkezlerine yönlendirdi.

Patlama yapılan bölgeye yakın olan Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kadın fenalaştı. Olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

Evlerinde hasar olan vatandaşlar, deprem olduğunu sandıklarını, kendilerini dışarı attıklarını belirterek, yetkililerin patlatma öncesinde bölgede yaşayan vatandaşlara bilgi verilmesini istedi. - ADIYAMAN