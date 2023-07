Adana'da meydana gelen deprem Savrun ve Saimbeyli faylarının tetiklemesiyle gerçekleşti

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin Savrun ile Saimbeyli faylarının Güney ucunda gerçekleştiğini belirtip, 'Her iki fay da 6 Şubat 2023'taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında tetiklendi' dedi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 08.44'te deprem meydana geldi. Yerin 11 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde paniğe neden oldu.

"Bu fayların kayma hızı, deprem tekrarlama periyotları, tarihsel dönemdeki hangi depremlerden sorumlu oldukları, son yıkıcı depremlerini ne zaman yaptıkları, dolayısıyla fayların geçmişi bilinmiyor. Faylar üzerinde hendek açılarak yapılan ve 'paleosismoloji' (depremler oluştuktan çok sonra eski deprem izlerinin araştırılması) adı verilen bu çalışmalar bilimsel anlamda henüz gerçekleştirilebilmiş değil. Bu nedenle Adana ve civarı için önemli bir sismik tehlike kaynağı oldukları söylenebilir. Bu kapsamda her iki fay üzerinde gerekli olan çalışmaların bir an önce yapılması ve yakın gelecekte 7 civarında bir deprem üretmeleri durumunda can ve mal kaybı açısından ne tür riskler taşıyacağının önceden bilinmesi ve buna göre Adana ve yakın civarındaki yerleşimlerde önlem alınması hayati derecede önem taşımaktadır" dedi.