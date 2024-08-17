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5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! 3 Bin 583 kişi tahliye edildi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa'daki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, bu illerde devam eden yangınla mücadele çalışmalarında 90 hava aracı, 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev aldığı belirtildi. Tedbir amaçlı olarak toplamda 3 bin 583 vatandaşın güvenli alanlara tahliye edildiği bildirildi. İzmir'de ise sabotaj tespit edilmediği, alevlerin piknik için ateş yakanlar tarafından çıkarıldığı kaydedildi

AFAD, 5 ildeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, " İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan ve kuvvetle büyüyen yangınla ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, yaptığı açıklamada İzmir'de çıkan orman yangınının, çıkış nedeninin piknik için ateş yakanlar olduğunu söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili 3 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, Ödemiş'te 2 Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak sabotaj tespit edilmediğini ifade eden Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi.

Haberler.com / Eymen Dursun - Yaşam

3-sayfa Manisa Muğla Aydın İzmir Bolu Doğal Afetler 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (15)

Nazlı Muhip:

Önlem alması cok mu zor ya dicem de memleket sahipsiz. Yaziklar olsun. 3 buyuk sehirden biri küle döndü utanın

91
68
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Düsünür:

İlk defa canli orman yanginina sahit oldum. Haberlerde goruyoruz devamli siradanmis gibi geliyor ama. Canli gorunce cigerlerimin yandigini hissettim

114
2
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Naci Büyükkal:

Daha piknik bile yapmayı bilmiyorlar. Sorumsuz kişiler cezalandırılmaludır...

91
2
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Üveys Uyanık:

son yıllarda neden bu kadar çok yangın hiç bir ünlem alınmıyor bazılarının çıkarları var demek

42
16
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Emre null:

çözüm camii hoparlerinden her gun ezandan once birkac dakikalık ahlaki konularda toplumu bilinçlendirmek için vaaz yayinlamali ki sokaktaki kafedeki okuldaki balkondaki gencler halk dinlensin ahlak konusunda iyice bilinclensin örneğin bugün merhamet konusu seçilir ve 2 dakikalık merhametin önemi gibi vaazlar nasihatler yayınlanır yarın adalet konusu obur gün sevgi saygi sonraki gün eşler arası hak hukuk sonra küfür etmenin zararlari gibi devam eder gider boylece daha bilincli bir toplum oluşur bilincli toplum demek az suc az olay demek huzur ve mutluluk demek

51
6
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telepati:

Çok ilginç nedense hep turistik bölgeler otel yapılmaya müsait yerler yanıyor!!!!!????

29
17
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oturan:

Daha önce yanan yerlerde hep otel yapıldı ve kimsede yıkmadı şimdiki yangından sonrada otel yapılacaktır. Eskiden ruhsat almak lazımdı şimdi sadece bir kibrit sebep Akp

21
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Ahmet Sözer:

Defalarca yangın söndürmeye katılmış bir vatandaş görüntü çok üzücü. İnsanımız malesef ülkesini sevmiyor. Anız yakmayın diyorlar hala anız yakılıyor. Orman kendi başına tutuşmaz mutlaka ihmal var. Terör eylemi de olabilir. Yok mu bu ülkenin bir başı . Hiç bir konuşma veya topluma bir uyarı yok. Atıl duran bir çok hava alanı var. Yangın söndürme merkezine dönüşebilir. Buralarda büyük yangın söndürme uçakları konuşlanabilir. Ama önce ülkeyi gerçekten sevmek ve diğer şeylerden tasarruf etmek gerek

22
3
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Remzi Zabin:

Allah yar ve yardımcımız olsun Rabbim korusun bu cennet vatanı

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