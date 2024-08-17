5 ilde ciğerlerimiz yanıyor! 3 Bin 583 kişi tahliye edildi

AFAD, 5 ildeki orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, " İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Karşıyaka ilçesi Yamanlar Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda önceki akşam başlayan ve kuvvetle büyüyen yangınla ilgili açıklama yaptı. Yumaklı, yaptığı açıklamada İzmir'de çıkan orman yangınının, çıkış nedeninin piknik için ateş yakanlar olduğunu söyledi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3 KİŞİ ARANIYOR

İzmir'deki yangınlarla ilgili 3 kişinin yakalama çalışmalarının devam ettiğini açıklayan Yumaklı, Ödemiş'te 2 Bolu'da ise 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yangınların çıkış nedeniyle ilgili olarak sabotaj tespit edilmediğini ifade eden Yumaklı, "Herhangi bir tespit olursa Valiliğimiz bunu açıklar" dedi.