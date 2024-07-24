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+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

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Prime Video'da yayınlanan ''Sosis partisi: Gıdatopya'' animasyonunda yer alan sahnelere tepkileri artmaya başladı. Gelen yorumların ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin söz konusu içerikle ilgili inceleme başlatıldığını belirterek ''Animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir'' ifadelerini kullandı.

Dijital yayın platformu Amazon Prime'da +18 uyarısıyla yayınlanan "Sosis partisi: Gıdatopya" animasyonundaki cinsel içerikli sahneler tepki çekti. Eleştirilerin ardından RTÜK harekete geçti.

TEPKİLER BÜYÜYOR

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Toplumumuzu güçlü kılan ve ayakta sağlam bir şekilde tutan, bizi biz yapan inanç ve kültürel değerlerimizi hedef alan, kaynağı ve maksadı belli sapkın hegemonya, ülkemizin geleceği olan gençlerimizi medya aracılığıyla hedef alıyor. Uluslararası yayıncı Prime Video'nun Türkiye kataloğunda yer alan 'Sosis Partisi: Gıdatopya' isimli animasyon görünümündeki yapım, sapkın içeriğiyle halkımızın tepkisini çekmektedir. Üst Kurul izleme uzmanlarımız gerekli incelemeleri yapmış, yayıncı platforma gerekli uyarılar en sert şekilde iletilmiş ve ilgili sapkın içerik hakkında yasal inceleme başlatılmıştır. Söz konusu izleme raporu ilk Üst Kurul toplantısında gündeme alınacaktır."

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Yayınlanan animasyon kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Trend listesine giren animasyona sessiz kalmayan onlarca kullanıcı "Bu nasıl yayınlanır, rezalet" diyerek tepki gösterdi.

İşte animasyon için yapılan yorumların bazıları...

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

+18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (19)

Yusuf ODEMIS:

Laik devletiz canımmmm.. İzlesin çocuklarımız ne olacak..

126
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yanıtYanıtla
Akıl:

Laikliğin tanımı TDK sözlüğünde mevcut bi zahmet okuyup sonra din devlet işi ile dijital platformdaki film arasındaki bağlantıyı bizlere de açıklarsanız memnun olurum.

yanıt92
yanıt26
Tutankamon Hoca:

bir kereden birşey olmaz diyenler sosislere saldırmış

yanıt45
yanıt18
Ozzy Bjk:

18 uyarısı yapılmış bir filmi bu şekilde eleştirmek çok saçma. 18 yaşından küçükler izlemesin kardeşim. Siz çocuklarınıza 18 filmler mi izletiyorsunuz? İşinize bakın.

yanıt16
yanıt8
Olabilir Olamaz:

bir kereden bir şey olmaz gııı

yanıt10
yanıt5
VEFA:

Demokrasilerde özgürlük esas, kısıtlama istisnadır. Bizde, insanların tercih hakları yok sayılıp, siz bilemezsiniz mantığıyla kısıtlamalar ana kural, özgürlükler istisna olmaya doğru hızla gidiyor. Geri kalmış 3.Dünya ülkesi haline geldik vesselam!...

37
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Sinan Bulduk:

Tekerlek

yanıt28
yanıt26
Naci Büyükkal:

Kıymetli Devletim neden bunlara fırsat veriyor? Bunların bellerini kıracaksın. Bak bakalım evlatlarımızı bir daha sağtırabilecekler mi?

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Akıl:

Bunlar paralı platform değil mi , parayı veren izler yada izlemez . Çok beğenen sosisi yer , hiç beğenmeyen aboneliği iptal eder. Sanki Netflix çok mu farklı her tarafından LGBT akıyor. Konu herşeyi yasaklamak olmamalı ,tepki göstermek isteyen aboneliğini iptal eder. Bir günde bin iptal gelsin bakalım bir daha yayınlayabiliyorlar mı.

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5
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Uğur Onur:

İyi de bu paralı bir içerik.Yani ödersen izlersin.Ödemezsen izlemezsin

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