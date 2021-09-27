Yasak Elma 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 113. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 113. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 114. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender, Çağatay'ın peşini bırakmamaya kararlıdır. Kumru'nun bir anlık dikkatsizliği en yakın arkadaşından gizlediklerini ortaya çıkarır. Yıldız'a Doğan'ın yanında gelen bir mesaj, Doğan'ın aradıklarını bulmasına yardımcı olacaktır.

Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Ender'in tüm şüpheleri Feyza üstünde toplanırken, Çağatay ve Kumru ilişkisi devam ediyordur. Kumru'nun evinde yaşadığı sorun, Yıldız ve Kumru'nun daha da yakınlaşmasına yol açar. Kumru'nun babası Doğan, Kumru'nun gizli bir ilişki yaşadığından şüphelenip İstanbul'a döner.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA 114. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 113. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Can Nergis/ Mert

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