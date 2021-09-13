Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 111. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

Yeni sezonu başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 112. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 111. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 112. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Büyük patlamanın ardından altı ay geçmiştir ve artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Yıldız'ın hayatı bambaşka bir yöne doğru evrilirken, Ender'in gelmesi onun yaşadığı sorunlarla mücadele etmesine yardımcı olacaktır. Yıldız'ın hayatına yeni giren yan komşusu Kumru ise farklı karakteriyle herkesin hayatına bomba gibi düşer.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız, Hasan Ali'nin açığını yakalamak için el ele verip planlar yaparken, Hasan Ali de boş durmaz. Ender, Kaya ile ilgili kararını verip harekete geçer. Hasan Ali, Yıldız ve Ender'in yüzleşmesi beklenmedik bir felaketle yarım kalır.

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

YASAK ELMA 112. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

YASAK ELMA 111. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

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