"Yarışma, sadece Skylife'ı değil Türkiye'yi tanıtacak"

23.08.2019 12:06

Fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, "3. Uluslararası Skylife Fotoğraf Yarışması"na ilişkin, "Aslında tanıtıcı olan albümdür. Skylife'ın çıkaracağı büyük, güzel, iyi basılmış içinde en az 100-150 fotoğraf olan bir albüm. Bu çıkacak olan albüm sadece Skylife'ı değil Türkiye'yi tanıtacaktır." dedi.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından düzenlenen yarışmanın jüri üyelerinden biri olan Keribar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başvuruların 25 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

Keribar, Türkiye'nin en büyük fotoğraf yarışmalarından biri olan organizasyonda bulunmayı önceki yıllarda da arzu ettiğini aktararak, "Bu yıl Skylife'ın beni jüriye çağırmış olması benim için hem büyük bir sevinç ve mutluluk kaynağı hem de büyük bir onur." diye konuştu.

Jüride Türkiye'den Ercan Akçay, Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) Başkanı Ricardo Bussi, Evrensel Fotoğraf Birliği (GPU) Başkanı Manolis Metzakis ve fotoğraf sanatçısı Yadid Levy'nin yer aldığını kaydeden 83 yaşındaki sanatçı, şu bilgileri verdi:

"Çok önemli kişiler var yanımızda. Herhangi birileri değil yani. O bakımdan böyle güzide bir jüri içinde bulunmak çok sevindirici, çok heyecan verici ve biraz da ürkütücü aslında. Ürkütücü çünkü biliyorsunuz geçen yıl 9 bin 300 kadar fotoğraf gelmiş olduğunu duydum. Bu kadar popüler, Türkiye'yi en güzel yerleriyle tanıtacak olan yarışmaya, bu yıl en az 12-15 bin başvuru geleceğini tahmin ediyorum."

"Tanıtıcı olan albümdür"

İzzet Keribar, yarışmanın Türkiye'yi tanıtmayı amaçladığını vurgulayarak, "Dünya çapında bir yarışma yaptığınız zaman mutlaka Endonezya'dan, Hindistan'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan ve birçok yerden fotoğraflar gelecektir. Fakat ümit ediyorum ki Türkiye'den katılım sayısı çok olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'den iyi fotoğrafların katılımını arzu ettiğini aktaran Keribar, yarışmanın ardından bir albüm hazırlanması gerektiğinin altını çizdi. Keribar, "Aslında tanıtıcı olan albümdür. Skylife'ın çıkaracağı büyük, güzel, iyi basılmış, içinde en az 100-150 fotoğraf olan bir albüm, sadece Skylife'ı değil Türkiye'yi tanıtacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Keribar, Türkiye'nin turizm açısından geçmişe göre daha iyi bir durumda olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yine de yeterli değil. Türkiye'nin daha çok tanınmasını, sadece Asya'dan değil bütün dünyadan, Amerika'dan ve Avrupa'dan bize daha çok turist gelmesini bekliyoruz. Bu yarışma bitecek, sonuçlar ilan edilecek. Yarışmaya katılan binlerce kişi merakla bunları okuyacak ve arkadaşlarına gösterecek. Ümit ediyorum ki bu yurt dışında da duyurulur ve Türkiye'ye gelen turist sayısını olumlu etkiler."

THY'nin 300'den fazla destinasyona uçuş gerçekleştirdiğini belirten Keribar, THY ile uçan binlerce kişinin okuduğu Skylife dergisinin en iyi yayınlar arasında yer aldığını kaydetti.

Fotoğraf sanatçısı Keribar, Türkiye'ye gelenlerin dışında transit yolcuların da dergiyi okuma fırsatı bulduğunu ve bunun ülkenin tanıtımı için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Uluslararası yarışmalarda jüri tarafından fotoğrafların seçilmesinin kolay olmadığına dikkati çeken Keribar, kazananlara verilecek bin ila 12 bin dolar arasındaki ödüllerin küçümsenmeyecek miktarlar olduğunu kaydetti.

"Amatör, profesyonel diye bir ayrım yok"

İzzet Keribar, yarışmanın amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Fotoğrafçılıkta amatör, profesyonel diye bir ayrım yok. Bunun altını çizmek lazım. Nice profesyoneller vardır yerlerinde sayıyorlardır. Hiç dünya fotoğrafına ayak uyduramamışlardır. Nice amatörler vardır, profesyonelleri kat kat aşmışlardır. Geçenlerde Kayseri Valiliği çekimleri için oraya çağrıldım. Coşkun Aral ile birlikte bizi profesyonel diye çağırdılar. Yanımızda bir de amatör bir grup vardı. Onların çalışmalarını görünce, 'Biz çok geri kaldık.' dedik. Biz ışığı iyi seçiyoruz, kadrajımızı iyi ayarlıyoruz, konuyu yakalıyoruz vs. Fakat bunların getirdikleri malzemeler, çantalarından çıkan o ışıklar, o sis aletleri, paravanlar, yansıtıcılar, biz böyle şeyler taşımıyoruz. O amatörleri göreceksiniz, sabahın kaçında çalışmaya başladılar. Çok daha büyük bir hevesle büyük bir keşif duygusuyla. Bizim yarışmamızın ana teması 'keşif'. Bence güzel seçilmiş. Onun için amatör ve profesyonel diye ayrım yapmamak lazım. Profesyonellerin bir tek farkı var, hayatını fotoğraf çekerek, fotoğraf satarak geçindirmeleri. Yani 'Profesyoneller daha iyi' diye bir şey yok."

Usta fotoğrafçı, yaklaşık 10-15 bin fotoğraftan elenecek 400-500 kare arasından seçim yapmanın çok daha zor olacağını kaydetti.

Yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi gerektiğine vurgu yapan Keribar, "Ne olur bu hızınızı lütfen kesmeyin. Üçüncüden sonra dördüncü, beşinci bu devam etsin, ülkemizin iyiliği, geleceği ve fotoğraf dünyasının heyecanı için, bütün fotoğrafçıları mutlu etmek için. Biz bu yarışmadan heyecan duyuyor, mutlu oluyor ve devam etmesini çok diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Keribar, 40 senedir durmadan fotoğraf çektiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Bana 'Çok güzel ama sen ne fotoğrafı çekiyorsun?' diyorlar. Bunun cevabı biraz zor. Çünkü fotoğraf bugün sadece seyahatlerde belgesel çekmek değil, çok çeşitli. Artık herkes uzmanlaşıyor. Dönem uzmanlaşma dönemi fakat ben yine kendime göre bir cevap veriyorum. Ülkemizin en güzel, tarihi yerlerinin, doğasının fotoğraflarını kaydetmek için uğraşıyorum ve dünyaya bu (ülkemizi) fotoğraflarımla duyurmaya çalışıyorum.' diyorum."

Başvurular 25 Ağustos'ta sona erecek

FIAP ve GPU gibi uluslararası fotoğraf sanatı federasyonlarıyla Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) çatısı altında düzenlenen yarışmada, her bir federasyon adına altın, gümüş ve bronz madalya ile mansiyon ödülleri dağıtılacak.

Birincinin 12 bin, ikincinin 6 bin, üçüncünün 3 bin dolar değerinde uçak biletiyle ödüllendirileceği yarışmada, FIAP, GPU ve TFSF dallarında ise ilk üç dereceye layık görülenler ise biner dolar değerinde uçak biletiyle ödüllendirilecek.

Uluslararası jüri üyelerinin kapalı oturumda yapacağı değerlendirmenin ardından kazananlar 9 Eylül'de ilan edilecek.

Kaynak: AA