Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Şevval Sam'ın paylaşımı duygulandırdı
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Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Şevval Sam'ın paylaşımı duygulandırdı

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Şevval Sam'ın paylaşımı duygulandırdı
Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Binden fazla albüme yapımcı olarak imzasını atan Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Haberi alan ünlü isimler yaşadığı acıyı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yol arkadaşını kaybettiğini söyleyen Şevval Sam, "Üzüntümü tarif edemiyorum" dedi.

Kalan Müzik'in sahibi Hasan Saltık, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Saltık, halk müzikte unutulmaya yüz tutmuş birçok sanatçı ve eserlerini gün ışığına çıkaran isim olarak da biliniyordu. Acı haberi alan ünlü isimler sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşım yaparak yaşadıkları üzüntüyü paylaştı.

HASAN SALTIK KİMDİR?

Hasan Saltık, 1964 yılında Tunceli'de dünyaya geldi. İlköğrenimini Tunceli'de, ortaöğrenimini İstanbul'da tamamladı. İstanbul Devlet Konservatuvarı'nda başladığı obua eğitimini ekonomik güçlükler nedeniyle yarım bırakarak Suadiye Lisesi'ne devam etti. Kalan Müzik'in kurucusudur. Klasik Türk Müziği'nin, Anadolu, Kafkas ve Balkan halk müziklerinin nadide örneklerini derleyip yayımladı. Amcasının oğlu Rahmi Saltuk'un plak şirketinde dört yıl çalıştıktan sonra 1992 yılında Kalan Müzik'i kurdu.

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

İşte ünlü isimlerin taziye paylaşımları...

ŞEVVAL SAM

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

HARUN TEKİN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

SABAHAT AKKİRAZ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

TOYGAR IŞIKLI

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MEHMET ERDEM

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CENK EREN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

FETTAH CAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

APOLAS LERMİ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

BARIŞ ATAY

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CAN DÜNDAR

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

GÖKHAN ÖZOĞUZ

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

AYNUR DOĞAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

NAZAN ÖNCEL

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

MAHSUN KIRMIZIGÜL

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

OKTAY KAYNARCA

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

YEKTA KOPAN

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

CEYLAN ERTEM

Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu
Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
Ünlü yapımcı Hasan Saltık, 57 yaşında hayatını kaybetti
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
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Yapımcı Hasan Saltık'ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu! Şevval Sam'ın paylaşımı duygulandırdı - Haberler Magazin
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