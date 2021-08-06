Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? Son dakika orman yangınları!
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Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? Son dakika orman yangınları!

Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? Son dakika orman yangınları!
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Türkiye, 28 Temmuz 2021 tarihinde başlayan orman yangınlarıyla savaşmaya devam ediyor. Bakan Bekir Pakdemirli'nin yapacağı açıklamalara kilitlenen vatandaşlar Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Son dakika orman yangınları!

Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ülkemizin birçok noktasında çıkan orman yangınları hakkında araştırmalar devam ediyor. İşte, son dakika orman yangınları!

YANGIN SON DAKİKA HANGİ İLLERDE?

Türkiye'yi günlerdir etkisi altına alan orman yangınlarına her an bir yenisi ekleniyor. Ekiplerin ve halkın müdahaleleriyle kontrol altına alınan ve alınmaya çalışan yangınların durumu son dakika olarak takip ediliyor. Peki, bugün en son nerede, hangi ilde yangın çıktı? İşte 6 Ağustos 2021 tarihli yangın çıkan iller ve kontrol altına alınma durumları hakkında detaylar..

Bekir Parkdemirli son olarak 5 Ağustos akşamı verileri paylaştı.

Yangın son dakika hangi illerde? Yangınlar nerede devam ediyor? Son dakika orman yangınları!
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