Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü
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Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü

İhlas Haber Ajansı / İsa Akar - Haberler | Kültür Sanat

Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu kentin, içi ve dışındaki ağaçlar yangından siyaha büründü Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü.

Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü

Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu kentin, içi ve dışındaki ağaçlar yangından siyaha büründü

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren orman yangınında Lyrbe Antik Kenti de zarar gördü. Helenistik Çağda, M.Ö 3. yüzyılda kurulan içinde Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıların bulunduğu kentin, içi ve dışındaki ağaçlar yangından siyaha büründü. Bir çok noktada ise şehrin kalıntıları is nedeniyle siyaha döndüğü görüldü.

Manavgat'ta 28 Temmuz tarihinde 4 farklı noktada, aynı anda çıkan orman yangınlarından Bucakşeyhler Mahallesi sınırlarında bulunan Lyrbe Antik kenti de etkilendi. Mahallede bazı evler, çok sayıda ağaç ve tarım arazisi yangında zarar gördü. Helenistik Çağda, M.Ö 3. yüzyılda kurulan kent, mahallenin hemen üzerinde tepe bir noktada yer alıyor. Mahallenin içinden geçilerek ulaşılan kentin yangın nedeniyle çevresindeki ağaçların yanarak siyah renge büründüğü, yaprakların ise kuruduğu görüldü. Kızılçam ağaçlarının içinde kalan kentin bir çok yapısının yıkıldığı ve yangın nedeniyle zarar gördüğü gözlemlendi. Hellenistik, Bizans ve Roma dönemine ait kalıntıların olduğu kentte, Pamfilya bölgesinin en iyi korunmuş agorası da yer alıyor. Hamam, tapınak, sarnıç, kilise ve mezar yapılarının yer aldığı kentte, bu yapıların yangın nedeniyle bazı bölgelerinin siyahlaştığı görüldü. Yangından en az etkilenen bölümün ise agora olduğu dikkat çekti. Agoranın dış kısmındaki ağaçlar yanarken, bazı ağaçların ise yeşil kaldığı görüldü. Bir çok ağacın yıkıldığı kentte, bazı bölümlerde ise çökmeler oldu. Kentin geziş güzergahının ise alevler nedeniyle simsiyah oldu.

Öte yandan kent içinde yıkılan bir ağacın hala yanmaya devam ettiği görüldü.

Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü
Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü
Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü
Yangın Lyrbe'yi de vurdu: Antik kent siyaha büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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