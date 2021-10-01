Yalancı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 4. bölüm fragmanı çıktı mı? Yalancı dizisi fragman izle!

Yalancı fragmanı yayında mı? Show TV yeni dizisi Yalancı bugün 3. bölümü ile ekranlara geliyor. Yalancı izleyen dizi severler dizinin yeni fragmanı çıktı mı mı merak ediyor. Peki, Yalancı 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalancı 4. bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

YALANCI 4. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı bugünkü bölümünün ardından yayınlanacak. Henüz Yalancı 4. bölüm fragmanı çıkmadı. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

YALANCI 3. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YALANCI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yalancı'nın ekrana gelen ikinci bölümünde, Deniz'in sosyal medyada Mehmet Emir'i ifşa etmesi büyük ses getirdi. Birlikte geçirdikleri gecede içki içtikleri kadehleri değiştirdiğini anlayan Deniz, kanıt bulmak için her yolu denemeye başladı. Mehmet Emir'in kendisine ilaç verdiğinden çok emindi ve bunu ispatlamak istiyordu. Mehmet Emir ise Deniz'in sosyal medyada yazdığı yazıdan sonra köşeye sıkışmaya başladı. Tüm gözler Deniz'in ve Mehmet Emir'in üzerindeydi. Deniz, haklı olduğundan emin olsa da ifşa yüzünden tüm okların hedefi haline gelmişti. Deniz de Mehmet Emir de zor anlar yaşamaya başladı. Deniz, Mehmet Emir'in maskesini düşürmek ve kanıt bulabilmek için harekete geçti. Mehmet Emir'in evine gizlice girip her yeri araştırdı ve yatağının altında kilitli bir kutu buldu. Kilitli kutunun içinde etiketsiz saydam bir sıvı şişesi vardı. Deniz, bu şişenin içindekinin kendisine o gece verdiği ilaç olduğuna emindi. Bunun için Murat'tan yardım istedi. Murat, narkotik ekibinden bir arkadaşını ikna ederek Mehmet Emir'in evini arattı. Ancak Deniz'in aldığı büyük risk sonuç vermedi, Mehmet Emir'in yatağının altındaki şişeden insülin çıktı. Deniz, hem elinde kanıt olmadığı için hem de geçmişinde yaşadığı psikolojik sorunlar sebebiyle akıllarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Heyecan dolu bölümün finalinde ise yaşanan sürpriz gelişmeler izleyicileri şoke etti. Mehmet Emir'e beklenmedik bir telefon geldi. Arayan kişi, Deniz'in aynı şekilde geçmişte kendisi hakkında yalan söylediğini anlattı ve görüşmek istedi. Adamın söyledikleriyle ilgilenen Mehmet Emir, görüşmeyi kabul eti. Mehmet Emir, konuşmanın hemen ardından kendi yatak odasında Deniz'in küpesini buldu. Deniz, gizlice eve girdiği zaman küpesini düşürmüştü. Tüm gelişmeler Deniz'in aleyhine gerçekleşirken izleyicinin de kafasındaki ikilemler giderek artmaya başladı. Peki gerçekler ortaya çıkacak mı?

"Yalancı" yeni bölümüyle 1 Ekim Cuma akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

YALANCI DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burçin Terzioğlu : Deniz Sungur

Salih Bademci : Mehmet Emir Gürsoy

Hazal Türesan : Yasemin Aytekin

Cemal Toktaş : Murat Özdal

Şahin Irmak : Okay Aytekin

İmer Özgün : Canan Ocakçı

Murat Kılıç : Erdal Numanoğlu

Serkan Tınmaz : Arif Ocakçı

Efsane Odağ : Görkem Bilgen

Fatih Berk Şahin : Doruk Gürsoy

Emir Çubukçu : Ahmet Bilgen

Öyküsu Özyürek : Lorin Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ozan Ayhan : Yavuz

Gizem Soysaldı : Tuğba

Mesut Yılmaz : Ali

Doğa Karakaş : Ayaz

Sema Çeyrekbaşı : Türkan

Özgür Şahin : Serkan

Mihrimah Selin Vardar : Derin

YALANCI KONUSU NE?

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlara karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

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