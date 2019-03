Yabancıyla Evlenen Ukraynalı Kadın Sayısı İkiye Katlandı; Türk Eş Fikrine Nasıl Bakıyorlar?

Ukrayna'da kadınların yabancılarla evlilik oranları son yıllarda katlanarak artıyor. Siyasi ve ekonomik krizin yaşandığı ülkede, son beş yılda diğer ülke vatandaşlarıyla evlilik oranları en az iki katına çıktı. Ülkede popüler olan evlilik ajanslarına göre, aynı dönemde Ukraynalı kadınların uluslararası 'çöpçatan ağlarına' başvuruları beş kat arttı. Ukraynalılarla aile kurmak isteyenler arasında Türkiye, İspanya, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ve Almaya vatandaşları ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'den her gün 20 uçağın kalktığı ; iş, eğitim ve turizm için Karadeniz'in diğer yakasındaki 'komşu'ya gidenlerin motivasyonlarından biri de evlilik. Peki Ukraynalılar Türkiye ve Türk erkeği ile evlilik hakkında ne düşünüyor? Eşi Ukraynalı olan Türkler konuyu nasıl değerlendiriyor? Ukrayna'nın farklı şehirlerinde halka sorduk. Ukraynalılar en çok ziyaret ettikleri ülke olan Türkiye'ye ve Türklerle evlilik fikrine soğuk bakmıyor. İki ülke arasında tarihi bağların olduğunu hatırlatan Ukraynalılar, Türk kültürüne yabancı hissetmediklerini söylüyor. Ancak onları evlilik konusunda düşündüren konuların başında dini farklılık geliyor. Ayrıca Slav ülkede yine Slav olan biriyle evlenmeyi düşünenler çoğunlukta. Diğer yandan Ukraynalı ile evli olan Türkler de bu ülkeyle farklı geleneklere sahip olsalar da büyük sıkıntı yaşamadıklarını söylüyor. Ukrayna'ya Türk akını: Her gün 20 uçak kalkıyor, kimler niçin gidiyor?

Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı rekor kırdı Ukraynalılar 'mutsuz ülkelerinden' ayrılmak istiyor Ekonomik-siyasi kriz, fakirlik ve 'yolsuzluk' kelimeleriyle adı anılan ve dünyanın en mutsuz ülkeleri arasında başlarda yer alan Ukrayna'da çok sayıda kişi yurt dışına çıkmanın yollarını arıyor. Onlar arasında evlenerek farklı bir hayatın kapısını aralamak isteyenler de var. Evlilik ajansları Ukraynalıların ve onlarla evlenmek isteyen yabancıların başvurdukları adreslerin başında geliyor. Kiev, Lviv ve Odesa gibi şehirlerde yüzlerce evlilik ajansı faaliyet gösteriyor. Bunun dışında internetteki tanışma siteleri vasıtasıyla da ilişkiler kurulabiliyor. Ayrıca bireysel olarak bu ülkeye turist olarak gidenler de evlilik için adım atabiliyor. Evlilik ajanslarına göre, Ukrayna'da 2008'de 11.4 bin yabancılarla evlilik kaydı yapılırken bu rakam 2017'de 15.5 bine çıktı. Evliliklerin çoğu da Amerikalılar ve Avrupalılarla yapılıyor. Türkiye'ye gidip orada evlenebilirim Lviv'de üniversite öğrencisi Olga, Türkiye'yi çok sevdiğini ve bir Türk ile evlilik fikrine sıcak baktığını söylüyor: "Evet Türk ile evlenebilirim. Eğer normal bir erkekle karşılaşırsam evlenirim. Türkiye'de çok var aslında. Evet bir Türk ile evlenmek isterdim. Çünkü Kuran okumayı ve bu kültürü seviyorum. Evlenmek isterdim." Ancak Olga'nın Türk erkekleriyle ilgili çekinceleri de var: "Ancak evlilik Ukraynalı kızlar için tehlikeli olabilir. Çünkü onlar sizi eve kapatabileceğini söylüyor, işe gitmene gerek yok, arkadaşlarınla kafeye gitmene izin vermem, sadece evde otur ve çocuk sahibi ol diyor. Türk erkekleri aynı zamanda kıskanç ve duygusal. Sanırım size yalan söyleyebiliyorlar. Onlar evliler ve çocukları var ancak size yalnız olduklarını söylüyorlar." Olga uzun süre kalmak için Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor. Başkent Kiev'de yaşayan Diana ise evlenmek için Türk yerine Rus ya da Ukraynalıyı kendisine daha yakın hissettiğini ifade ediyor: "Açıkçası Türk erkeğine ya da diğerlerine karşı değilim. Ancak benim Slav ruhum yine de Slav olanı istiyor. Çünkü düşünce yapımız farklı. Ben evlilik için Rus ve Ukraynalıları tercih ederim." Diana, Bodrum ve Antalya ziyaretinde hayran kaldığı Türkiye'de kendisini en çok şaşırtan şeyin yeşil gözlü Türk erkeğiyle tanışmak olduğunu söylüyor: "Yeşil gözlü Türk erkekleriyle buluştuğumda oldukça şaşırmıştım. Bu benim için çok farklıydı. Türkiye ziyaretimde onların sadece esmer olmadıklarını görmek beni şaşırttı."

"Dinimiz, geleneklerimiz farklı; Türk ile evlenmem zor ihtimal" Lviv'de yaşayan Dasha da Türk erkeğiyle evlenmenin 'dini ve kültürel sebeplerden dolayı' düşük ihtimal olduğunu kaydediyor: "Bir Türk ile evlenmem konusunda çok az bir ihtimal var. Çünkü bizler farklı yerlerde büyüdük ve farklı dine inanıyoruz, farklı geleneklerimiz var. Bunun benim için anlamı büyük. Evet küçük bir ihtimal var ama çok değil." Kiev'de oturan Veta, uzun süre Türkiye'de yaşayıp Türkçe öğrenmiş. Orada aşk var diyen Veta, Türkiye'de yaşamak istediğini söylüyor: "Ben Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye çok güzel benim için, neden. Çünkü Türk insanları çok güzel. Türkiye benim için canım. Ben Ukrayna'lıyım ama Türkiye'yi çok seviyorum. Benim rüyam Türkiye'de yaşamak. Çünkü her şey güzel, insanlar, arabalar, yemekler. Benim için Türkiye rüya. Türkiye'de aşk var. Şimdi sevgilim yok, çok istiyorum, bekliyorum. Çünkü Türkiye'de çok yaşamak istiyorum. Benim için o hayat, benim canım." Ukraynalılar maddi sıkıntıdan dolayı ülkeyi terk etmek istiyor Kiev'de İngilizce öğretmenliği yapan Alona da Türk erkeklerini çekici bulduğunu söylüyor: "İstanbul'da bulundum ve harikaydı. Harika bir şehir. Çok sayıda hoş insan. Gerçekten mükemmeldi. Türk erkekleri çok çekici. Gördüğüm kadarıyla çoğu öyle. Onlardan Kiev'de çok sayıda var. Onlar genelde hoş ve nazik insanlar." Lviv'de yaşayan mühendis Oksana Antonova, Ukrayna'da gençlerin maddi sıkıntı yaşadıkları için ve yaşamlarından mutlu olmadıkları için başka ülkelere gitmenin yolunu aradıklarına dikkat çekiyor: "İnsanlar Ukrayna'dan niçin ayrılıyor? Yaşamlarından mutlu değiller. Bence maddi sıkıntı ilk sırada. Yaşamak için yeterli paraları yok. Onlar da daha iyi maaş için diğer ülkelere kaçıyor." Oksana'nın erkek arkadaşı müzisyen ve şair Vasyl Vasyltsiv Ukraynalı kızlarla Türklerin evlenmelerinin yaygın olduğunu söylüyor: "Bence bunda sorun yok. Eğer aralarında dini sorunlar yoksa ve herkesin Avrupalı gibi eşit hakları varsa evlilikte bir sorun yok. Eğer aşıksanız kalbinize birşey söyleyemezsiniz. Evlilikler aracılığıyla kurulan bu iletişim farklı ülkeler arasında ilişkilerin de güçlenmesine ve devam etmesine yardımcı olur." Eşim Ukraynalı, anlaşma konusunda sıkıntı yaşamıyoruz Ukrayna'da okuyup bu ülke vatandaşıyla evlenen Can Fırat da iki halk arasında evliliğe sıcak bakıyor: "Burada Taras Şevçenko Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. O dönemde şu anki eşimle tanıştım. Anlaşma konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğrenciler vasıtasıyla, buradaki Türk iş adamları vasıtasıyla ya da burada evlenip kalan hayatını devam ettiren insanlar vasıtasıyla keza Türkiye'deki Ukraynalılarla birlikte her şeyin bir bütün olarak daha pozitif gelişeceğinden hiç şüphem yok.