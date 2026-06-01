Haberler

Alkolmetreye üflemedi, 352 bin lira ceza kesilip 5 yıl ehliyetine el konuldu

Alkolmetreye üflemedi, 352 bin lira ceza kesilip 5 yıl ehliyetine el konuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da polis uygulamasında alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücüye 352 bin 719 lira para cezası kesildi, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Aksaray'da polisin uygulamasında alkolmetreye üflemeyen sürücü polis ekiplerini dakikalarca uğraştırdı. Bir türlü ikna olmayan şahsa 352 bin lira ceza kesilip ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.

Olay, Minarecik Mahallesi Turizm Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, caddede rutin alkol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri şüphe üzerine 68 ES 357 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen Kemal Görkem Ç. (24) isimli sürücünün hal ve hareketlerinden alkollü olabileceği şüphesine kapılan polis sürücüye alkolmetre uzattı. Alkolmetreye üflemek istemeyen sürücü ile polis ekiplerinin ikna çabası anbean kameralara yansıdı. Dakikalarca uğraşan polis ekiplerini adeta peşinde gezdiren sürücü hiçbir şekilde alkolmetreye üflemeyi kabul etmedi. Bunun üzerine ekipler sürücüye 'Alkolmetreyi üflemeyi reddetmek' ve çeşitli maddelerden toplam 352 bin 719 lira para cezası kesti. Öte yandan, 40 ehliyet puanı düşürülen sürücünün ehliyetine de 5 yıl süreyle el konuldu. Araç, olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

CHP'li 111 vekilden ortak bildiri! Kılıçdaroğlu'na bir çağrıları var
İran'ın resti Trump'ı korkuttu: İsrail Lübnan'a asker göndermeyecek

İran'ın resti Trump'ı fena korkuttu: Hepsi yoldan geri çevrildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı

Londra'da görüştüğü isim ortaya çıktı! Bu transfer olursa şehir yanar
Maltepe'de sürücüyü takip edip darbeden saldırganlara rekor ceza

Sürücüyü takip edip darbettiler: Verilen cezayı hiç unutamayacaklar
CHP'de olağanüstü kurultay çağrısı yapılan ortak bildiriye 27 milletvekili imza atmadı

CHP'de saflar belli oldu! 27 milletvekili ortak bildiriye imza atmadı
Karadeniz açıklarında korkutan cisim: Ekipler bölgeyi abluka altına aldı

Karadeniz açıklarında şüpheli cisim alarmı: Gören telefona sarıldı

Selena Gomez, yetişkin içerikli filmde oynamak için sabırsızlanıyor

+18 filmde rol almak için sabırsızlanıyor

Altında 8 bin TL için tarih verildi

Altında 8 bin TL için tarih verildi
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı

Belediye AK Parti'ye geçti, ortalık karıştı