İran, ABD'ye ait ticari gemiyi seyir füzesiyle vurdu

Güncelleme:
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait Panama bayraklı bir konteyner gemisini seyir füzesiyle vurdu. Gemideki hasar ve mürettebatın durumu henüz açıklanmadı.

Hürmüz Boğazı'nda gerilim yeniden yükseldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait Panama bayraklı MSC Sariska V konteyner gemisini seyir füzesiyle vurduğunu açıkladı. Gemideki hasarın boyutu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Daha önce Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Irak'ın güneyinde bir liman kenti olan Umm Qasr'ın yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda bir geminin vurulduğunu bildirmişti. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
