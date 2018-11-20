Yabancı Konukların Narenciye Hasadı Renkli Görüntüler Oluşturdu

Mersin'de bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 24 ülkeden kente gelen gösteri sanatçıları, bir narenciye bahçesini ziyaret etti. Narenciye bahçesinde yöresel kıyafetleriyle mandalina, portakal, limon toplayan yabancı konuklar, renkli görüntüler oluşturdular.

4 yıl aradan sonra Mersin yeniden narenciye festivaline kavuştu. İlki 2010 yılında yapılan ve 2015 yılına kadar aralıksız sürdürülen Uluslararası Mersin Narenciye Festivali, 4 yıldır çeşitli nedenlerden yapılmıyordu. Türkiye'nin narenciye ihtiyacının yüzde 55'inin karşılandığı Mersin'de gerçekleştirilen Uluslararası Narenciye Festivali, bu yıl da 2 gün sürdü. Kortej yürüyüşüyle başlayan festivalde, birbirinden güzel etkinlikler yapıldı. Etkinlik kapsamında 70 ton narenciye kullanılarak birbirinden ilginç figürler ortaya çıkarılırken, 24 ülkeden 700 gösteri sanatçısı da festivali renklendirdi.

Yöresel kıyafetleriyle narenciye hasadı

Festival için Mersin'e gelen yabancı konuklar, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde bulunan bir narenciye bahçesini ziyaret etti. Burada yöresel kıyafetleriyle mandalina, portakal ve limon toplayan yabancı konuklar, ilginç görüntüler oluşturdular. Bol bol hatıra fotoğrafı da çekilen konuklar, ayrıca narenciye paketleme tesisini de gezerek bilgiler aldılar.

Narenciye bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırgızistanlı Begimay Najimidinova, 2 gün süren festivalin çok güzel geçtiğini kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti. Hayatında ilk defa narenciye hasadı yaptığını vurgulayan Najimidinova, "Daha önce hiç toplamamıştım. Bu ilk deneyimimdi benim. İyi ve çok güzeldi. Böyle bir duyguda ilk defa yaşıyorum. Mersin şehri çok güzel ve insanları çok misafirperver. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz biz çok güzel ağırladılar" şeklinde konuştu.

Tataristanlı Aliya Gizatulina ise festival için geldikleri kentte çok güzel anlar yaşadıklarını söyledi. Türk halkının çok misafirperver insanlar olduklarını gördüğüne dikkat çeken Gizatulina, "Türklerin bize yaklaşımı hoşumuza gitti. İlk defa bir narenciye bahçesine girdim. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Türkiye'de görmek nasip oldu. Bahçede narenciye ürünlerinden toparladık. Çok güzel bir andı. Unutulmayacak bir gün yaşadık" dedi.

Ukraynalı Andrey Osınskiy de şu ana kadar dünya genelinde gittiği en iyi festivalin Mersin Narenciye Festivali olduğunun altını çizdi. Ülkesinde benzer narenciye bahçelerinin olmadığını söyleyen Osınskiy, "Bahçeye hasat için ilk geldiğimizde Ukrayna'da bunun gibi yerlerinden olmadığını hissettim. Burada kendi ellerimizle limon ve portakal toplayabildik. Çok harika bir yer" diye konuştu.

Bulgaristanlı İleya Koleva ise festival kapsamında 3. kez Mersin'e geldiğini belirterek, limon ve portakal bahçelerinden meyve toplayıp, keyifli bir gün geçirdiklerini kaydetti. - MERSİN