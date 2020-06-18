Yaban mersini nedir? Yaban mersini faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir? Şifa deposu Yaban mersini hakkında merak edilen her şey! Yaban mersini tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlık kazanan ve gittikçe daha çok tüketilen bir meyve. Aynı zamanda tam bir şifa deposu! Yaban mersini hakkında merak edilenleri detaylı bir şekilde haberimizde sizin için ele aldık. Yaban mersini nedir? Yaban mersininin faydaları nelerdir? Yaban mersini neye iyi gelir?

Yaban mersini meyvesi hem lezzetli hem sağlıklı bir yiyecek olarak ün kazanmaya devam ediyor. Dünyada son yıllarda hızla tüketimi ve üretimi artan Yaban mersini sofralarımızı ve ağız tadımızı lezzetlendiriyor ve bizlere şifa oluyor.hakkında merak edilenleri ve nelere iyi geldiğini haberimizde ele aldık.

YABAN MERSİNİ NEDİR?

Yaban mersini (Vaccinium myrtillus), veya ayıüzümü fundagiller (Ericaceae) familyasından ılıman iklimlere adapte olmuş bir üzümsü meyve türü. Anavatanı Kuzey Yarımkürenin serin ve dağlık bölgelerinde yetişen birçok türü vardır. Genel olarak Kuzey Avrupa, Amerika'daki Rocky Dağları ve Türkiye'de, Karadeniz Bölgesi bölgesinin rakımca yüksek olan fundalık ve ormanlık bölgelerinde yabani formda değişik tipleri bulunmaktadır. Yaban mersini özellikle 1906 yılında Amerika'da başlatılan ıslah çalışmaları sonucu doğadaki yabani formlarına göre kültüre alınan çeşitlerin, özellikleri (meyve iriliği, tadı, olgunluğu vs.) daha üstün niteliklere sahip olduğu görülmüştür.

Yaban mersininin faydaları nelerdir?

Ardahan'da Mosi, Rize'de Likapa, Trabzon'da Ligarba, Karakavuz'da Çalıçileği, Rize Pazar ilçesinde Kaskanaka, Rize Ardeşen ilçesinde Çera (Çela), Artvin'de Morsvi, Mahabak, Mesi; Giresun'da Çalı Çiçeği, Ordu'da Cırtlık Çileği, Yozgat'ta Köpek Üzümü, diğer bölgelerde ise Ayı Üzümü, Çay Üzümü veya Çoban Üzümü olarak isimlendirilen[kaynak belirtilmeli] ve literatürümüze Yaban Mersini olarak giren bu üzümsü meyve puslu veya parlak mavi rengi ile Mavi Altın (blue gold) olarak nitelendirilmektedir. Sağlık meyvesi olarak tanınmaktadır.

Kültür yaban mersininin köken formları ilk olarak ABD'de elde edilmişlerdir. 1906 yılında Dr. Coville ve Miss E. Whirete yabani olarak yetişen Vaccinium australe türünden küçük meyveli rubel çeşidini selekte etmişlerdir. Sistematik olarak başlayan bu ıslah çalışmaları gittikçe artan bir hızla gelişmiş ve 1920 yılında yeni çeşitlerle ABD'de ilk ticari bahçeler kurulmuştur. Günümüzde kültür çeşitlerinin çoğu yapılan melezmeler sonucu ortaya cıkmıştır.

Orta Avrupa'da özellikle Almanya'da genis ıslah çalışmaları Alman ıslahçı Dr. Heermann tarafından yapılmıştır. Dr. Heermann araştırmaları sonucu ilk olarak Blauewiss-Goldtrauble ve Blauweiss-Zuckertraube isimli çeşitleri üretime kazandırmıştır.

1879 tarihli Osmanlıca bir belgede, henüz bugünkü çay bitkisinin yetiştirilmediği bir tarihte, Rize'deki ormanlarda, kırlarda ve halkın bazılarının bahçelerinde bol miktarda keşfedilen bir tür çay ağacından bahsedilmektedir. Bu belgeye göre yöre halkı bu bitkiyi, emek ve akça sarfederek terbiye edip yapraklarını kilosu on mecidiye karşılığında satmaktadır. O zamanın hükûmeti tarafından gümrük vergisi alınan bu çaya benzeyen bitkiden, ayrıca orman vergisi de alınmak istenmektedir. Rusya Hükûmeti bu bitkiden vergi namına bir şey almadığından bu çayların kaçak olarak yurt dışına çıkacağından endişe duyulmaktadır. Trabzon valiliğinin yazısı üzerine Osmanlı Hükûmeti bu bitkiden örnekler istiyor. Orman Bakanlığı'nın da kontrolünde olmak şartıyla bunun yararlı olup olmadığı araştırılıp ondan sonra tarımının yapılmasına ve yaygınlaştırılmasına teşebbüs edilmesi tavsiye olunmuştur.

1950 yıllarında yaban mersininin gece karanlığında görme kabiliyetini arttırdığı zannedilir, bu yüzden Norveç'in karanlık kış mevsiminde askerlere bol bol yaban mersini marmelat veya reçeli yedirilir, ve bu bir askeri sır olarak gizli tutulurdu. Daha sonraki araştırmalar bu etkiyi yalanladı.

Yaban mersininin faydaları nelerdir?

YABAN MERSİNİ'NİN FAYDALARI NELEDİR?

Taze olarak tüketilebilen yaban mersini, yaprakları kurutularak çay şeklinde de tüketilebiliyor. Yaz mevsiminde olgunlaşan meyve, şifa küpü gibi özelliklere sahip.

Birçok sağlık sorununa karşı önlem olan yaban mersini, A, K, E, C vitaminleri, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve demir açısından çok zengindir. Güçlü bir antioksidan olan yaban mersini, bağışıklık sistemini de kuvvetlendirir.

Kansere karşı direnç sağlıyor: Yaban mersinin bazı kanser türlerine karşı direnç sağladığı yapılan araştırmalarla ortaya konulmuştur. Yaban mersininin meme kanserinde hücre büyümesini engelleyici etkisi olduğu saptanmıştır.

Zayıflamaya yardım ediyor: Bir porsiyon yaban mersinin bir insanın günlük lif ihtiyacının yüzde 15'ini karşılar. Zayıflamaya yardım ederek fit görünüm sağlayan meyve, aynı zamanda cilt sağlığını koruyarak genç görünüm oluşturuyor.

Antioksidan zengini: Yaban mersini, antioksidan seviyesi en yüksek meyvelerden biri olarak bilinir. Bu özelliği ile görme bozuklukları, gece körlüğü ve gözlerde kamaşma gibi sağlık sorunlarına iyi gelir.

Hafızayı kuvvetlendiriyor: Yaban mersininin antioksidan özelliği hafıza sağlığını da olumlu yönde etkiler. Yapılan araştırmalarda yaban mersinin hafızada iyileşme sağladığı ortaya konulmuştur.

Doğal maske oluyor: Bal, bir çorba kaşığı zeytinyağı ve yaban mersini karışımı ile cildinize doğal bir maske yapabilirsiniz. Yüzünüzde 30 dakika bekleteceğiniz maskeyi ılık suyla durulayıp cildinizi arındırabilirsiniz. Cildiniz hem arınacak hem de akne ve sivilcelerden kurtulacak.

Alternatif yöntem: Yaban mersinini aloe vera jeli ile karışım yaparak göz çevresine uyguladığınızda morluk ve kırışıklıklardan kurtulacaksınız.