ISPARTA (Habermetre) - Isparta Düşünür Koleji öğrencileri ve öğretmenleri 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti. Türkçe Öğretmeni Ayşe Özay danışmanlığında hazırlanan ve Türkçe isim kullanmayan şehirdeki işletmeler öğrenciler tarafından belirlenerek Başkan Başdeğirmen'e sunuldu. Öğrenciler işletmelerde Türkçe isim kullanılmasının teşvik edilmesini ve farkındalık oluşturulması amacıyla böyle bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyerek Başkan Başdeğirmen'e dilekçe sundular.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, öğrencilerin duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Bizlerde elimizden gelen ne varsa çalışmaları yaparak gerekli yazışmaları yapacağız" dedi.

Başkan Başdeğirmen'i ziyarete İlk ve Ortaokul Müdürü Hasan Aydemir, Türkçe Öğretmeni Ayşe Özay ile öğretmen Dilara Keskinpala, öğrenciler Duru Kurnaz, Bahadır Şen, Akif Emre Çelik, Neriman Küçükköse, Mustafa Türker, Doruk Gökkaya ve Ezel Göçer katıldı.

Türk Dil Bayramı dolayısıyla öğrencilerin şehirde bulunan yabancı tabelaları çektiklerini ve Başkan Başdeğirmen'i ziyaret ettiklerini söyleyen Türkçe Öğretmeni Ayşe Özay "Ricamız şudur ki, inşallah şehrimizde asılan yabancı tabelalarda Türkçe karşılığı olan kelimelerin kullanılabilmesidir" ifadesinde bulundu.

Kolejin ilk ve ortaokulu müdürü Hasan Aydemir de öğrencilerin çalışmalarından bahsetti.

Öğrencilerde Türk Dil Bayramı dolayısıyla yapmış oldukları çalışmaya ilişkin Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e bilgi verdi. Öğrenciler, "Yabancı tabelaların Türkçemize çok zarar verdiğini düşünüyorum. Yabancı tabelalar inşallah Türkçe isimler ile değiştirilir. Bazı yabancı kelimeleri bizlerde anlamıyoruz" görüşlerinde bulundu.

Öğrencileri duyarlılıklarından dolayı tebrik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, sokakta dolaşırken karşılarına çıkan yabancı isimli tabelalardan dolayı insanın şaşkınlık yaşadığını söyledi. Başdeğirmen, "Kendi özel isimlerimiz varken yabacı isim kullanmayı doğru bulmuyorum. Bir İngiliz vatandaşının ülkesinde Türkçe isimli bir dükkan açtığını düşünmüyorum. Açarsa o ülkede, o insan yadırganır. Birlik beraberlik içerisinde olursak, böyle duyarlı gençlerimizi yetiştirirsek bunları aşacağımız inancındayım. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu konuda çok hassas olduğunu biliyorum. Bu konularla ilgili çalışmalar yapıldığını da biliyorum. Vatandaşlarımızın bilinçli olarak bu tür şeylerden kurtulması gerektiği inancındayım. Berberden, markete, konfeksiyondan bir restorana kadar yabancı isimler kullanılıyor. Yabancı isim kullanmazsak sanki iş yapamayacağız, sanki müşteri gelmeyecek, dikkat çekemeyeceğiz. Tabelalarda kendi Türkçe ismimizi göremez olduk. Yapmış olduğunuz bu çalışmayı takdirle karşılıyorum, bu duyarlılık bizim için çok önemli. Bu işler gençlerimizden başlıyor. Gençlerimizin bu şekilde düşünmesi bizleri oldukça mutlu etti. Bu bilincin artmasını diliyorum. Zamanı geldiğinde gençlerimiz işyerlerini açtıkları zaman ben Türk'üm, Türkçe isim koyacağım diyerek yetişen gençlerimiz bunlar. Tüm öğrencilerimizde inşallah bu şekilde olur ve zaman içinde bu sorunlu süreci aşmış oluruz" görüşlerinde bulundu.

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