Whatsapp'a alternatif uygulamalar nelerdir? Alternatif mesajlaşma programları! Whatsapp benzeri uygulamalar!

Whatsapp'a yeni gelen sözleşmeden sonra kullanıcılar alternatif mesajlaşma uygulamalarını araştırmaya başladı. Whatsapp'a benzeyen uygulamalardan sizler için en iyilerini derledik. Haberimizden Whatsapp alternatifi uygulamalara ulaşabilir ve ücretsiz şekilde kullanabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta kullanıcılara sunduğu yeni sözleşme ile Facebook ve bağlı kuruluşlarının telefon numaraları ve konumları dahil olmak üzere kullanıcı verilerini toplamasına izin vermelerini isteyen WhatsApp, kan kaybetmeye başladı. Bunun akabinde Whatsapp'a benzeyen alternatif uygulamalar araştırılmaya başlandı. Peki en iyi Whatsapp alternatifi uygulamalar nelerdir? Detaylar haberimizde.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

Kısa zamanda büyük bir popülariteye kavuşan WhatsApp Messenger üzerinden gerçekleşen iletişim trafiği, Ağustos 2012'den Ocak 2013'e kadar %75 oranında artarak 2012 yılında toplamda %500'e ulaşmıştır. Dünyada kayıtlı kullanıcı sayısı en yüksek olan siber hizmetler arasındadır.

19 Şubat 2014 yılında Facebook, Inc. tarafından 4 milyar USD nakit para, 12 milyar USD hisse senedi ve 3 milyar USD sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar USD karşılığında satın alınmıştır. Bu satın alma işleminin bazı kişisel hakları ve bilgi mahremiyetini savunan gruplar tarafından durdurulması istenmiştir. Mark Zuckerberg yaptığı açıklama ile WhatsApp'ın 1 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştır.

WHATSAPP'A ALTERNATİF UYGULAMALAR

Whatsapp'a alternatif en iyi uygulamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz. Telefonlarınıza ücretsiz olarak kurabilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

HAVELSAN İLETİ

Günümüzde en çok tercih edilen popüler anlık mesajlaşma uygulamalarının sağladığı güvenlik önlemlerine ek olarak, HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde kişisel anahtarlar yazılımsal olarak korunmakta ve anahtarların ele geçirilmesi engellenmektedir. Bu özelliği ile ileti güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır.

Kurumsal iletişimde bilgi güvenliğini sağlamak ve iletişim sağlanırken verilerin üçüncü şahısların eline geçmesini engellemek için HAVELSAN ileti, kurumun kendi sunucularında çalışmaktadır. Yönetim konsolu ile kullanıcı ilklendirme, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

SIGNAL

Elon Musk'ın da tavsiye ettiği uygulama olan Signal'in en büyük artısı güvenilir olması. Görüntülü ve sesli konuşma imkanı veriyor.

TELEGRAM

Son yıllarda adından sıkça söz ettirdi Telegram. Kullananı da çok fazla. WhatsApp'a alternatif ilk sırada yer alıyor kendisi. Ücretsiz olması en büyük avantajı. Tablet, bilgisayar ve telefonda kolayca kullanabilirsiniz.

BİP

Bütün operatörlerden indirip kullanabileceğiniz bir uygulama BiP. Telefonunuz kapalı bile olsa bilgisayardan iletişime geçmeye devam edebilirsiniz.

THREEMA

Threema'nın dezavantajı ücretli olması. Ancak mesajlaşmayı hem telefondan hem bilgisayardan devam edebiliyorsunuz. Mesajlaşma bittikten sonra otomatik olarak mesajları siliyor. Bu da güvenlik için olumlu bir adım.

WIRE

Wire'ın en büyük artısı mesajlaşmak için numaranızı vermenizin gerekmemesidir. E-posta ile de uygulamaya kaydolabiliyorsunuz. Ayrıca sizinle iletişime geçmek için karşı taraf sizden izin almak zorunda.

VIBER

Birçok kişinin kullandığı bir uygulama da Viber. WhatsApp'ın en büyük rakibi. Aynı özellikleri kendisinde bulabilirsiniz. Gizli Sohbet özelliği ise belirli sohbetleri gizleme özelliği sunuyor.

WECHAT

Çin'in kendi mesajlaşma uygulaması WeChat Çin'de en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. WhatsApp'a benzer bir uygulama kendisi.

SKYPE

Özellikle pandemi dönemi çokça kullanılan bir uygulama da Skype oldu. Ücretsiz olması, çoklu sohbete imkan vermesi en büyük avantajı. Bilgisayar ve mobil araçlarda kullanabiliyorsunuz.

LINE

WhatsApp'a alternatif bir başka uygulama da LINE. Sticker kullanabiliyorsunuz LINE'da.