Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!
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Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

27.11.2020 09:01 | Son Güncelleme: 27.11.2020 09:05
Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Hayırlı Cumalar! İslam aleminin haftalık bayramı cuma günü geldi. Cemaat ile kılınan cuma namazı ardından sevdiklerinizle paylaşacağınız resimli, yazılı cuma mesajları araştırılıyor. İşte, WhatsApp, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden gönderilecek, SMS atılacak cuma mesajları... 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajları

Cuma günü geldi! Mübarek anlardan cuma günü, tüm Müslüman dünyası camilerde cuma namazı için saf tutuyor. 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar! Dualar ve ibadetlerle geçen bugün, özel dualı cuma mesajlarıyla sevdiklerinizi gülümsetin. Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları!

WATSAPP INSTAGRAM FACEBOOK CUMA MESAJLARI

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalarr Dua ile…

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Şüphesiz biz yeryüzünde olan şeyleri, onun üzerinde ziynet/süs yaptık. Böylece insanların hangisinin amel bakımından daha güzel olduğunu denemek istedik. (Kehf-7) Hayırlı Nurlu Cumalar.

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Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmeti ve gayesi, Halk-ı Kainatı tanımak ve ona iman edip ibadet etmektir. Cumanız Mübarek olsun.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Rabbimiz! Bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster (Kehf 18/10) Amin Ya Rabbel'Alemin. Dualarımız kabul cumamız mübarek olsun…

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Bugün her zamanki gibi bayram olsun, hüzünler dönüşsün sevince. Rabbim yaralarımızı sarsın, Kalbimizdeki marazları gidersin Şafi namıyla. Cumanız Mübarek Olsun!

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim Dualarımızı kabul etsin..Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın İnşallah ..Hayırlı Nurlu Cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Cuma günü yapılan ibadetlere, başka günde yapılanların, en az iki katı verilir. Buna karşılık, Cuma günü işlenen günahlar da iki kat yazılır. Allah.c.c cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem' diyen Sevgilinin (s.a.s.) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile… Hayırlı cumalar dilerim.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Cuma günü günah işlemeden selâmetle geçerse, diğer günler de selâmetle geçer.. Allah Cumamızı ve ettiğimiz duaları kabul etsin inşallah.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

20 KASIM ANLAMLI CUMA MESAJLARI

İnsan yeşil yapraktır, solup gideceği yer kara topraktır. Maksat yazı yazmak değil, böyle mübarek bir günde dostları hatırlamaktır. Hayırlı Cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

ÖyIe bir dua et ki günahın tövbenin büyükIüğünden ağIasın. Şeytandan yaradana sığınki nefsin seni değiI; sen nefsini yakasın. HayırIı CumaIar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Yakınlık ne zamanla ne mekenla sınırlıdır.Eller Allah'a açıldığında akla ilk gelen sevilenlerdir.Aklımda yürüğimde ve duamdasınız.Cumanız mübarek olsun..

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Bütün güzeliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Ey rabbim! İstemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı cumalar!

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

Ey insanlar! gaflet uykusundan uyanın!bekliyor bizi bu dehşeti günler… tevbe edin kardeşler… ALLAH BELKİ AFFEDER..hayırlı cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Cuma günü tırnağını kesen kimse,bir hafta,belalardan emin olur inş." Allah Cumanızı Kabul ve Mübarek Eylesin...

"Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çokça salâtü selâm getiriniz; zira sizin salâtü selamlarınız bana sunulur."

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. (Cuma Suresi – 9)

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, ilhamınız bol olsun. Sevgili peygamberimiz, şefaatçimiz olsun. Cumamız mübarek olsun.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Bunlar, ALLAH'a ve Ahiret gününe inanırlar, iyiliği emreder, kötülükten menederler ve hayr'larda yarışırlar. İşte bunlar iyi kimselerdendir. (Al-i İmran Suresi 3/114)

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün aleyhisselam sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

RESİMLİ CUMA MESAJLAR!

Allah'tan bir dua gibi Peygamberden bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Allah'ım! Günahlarımın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla. (Hadis-i Şerif/Müslim) Hayırlı cumalar…

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Allah ölmeden önce tevbeyi, ölüm anında şahadeti, ahirette cennetini, cennetinde cemalini göstermeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda dünyanız barış dolu olsun. Allah"ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı cumalar dilerim.

Watsapp Instagram Facebook Cuma mesajları! 27 Kasım anlamlı Cuma mesajları ve resimli Cuma mesajlar!

Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşaki Rabbim, kulum senden razıyım desin…Hayırlı Cumalar!

Hiç kimse kendisi için gizlenen müjde ve mutluluğu bilemez(Secde S. 17.Ayet) Rabbimin müjdeleri nasip olsun hepimize. Hayırlı cumalar.

Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.

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