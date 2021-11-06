Vücudu hakkındaki sözlerden sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu

25 yaşındaki Claire Spurgin isimli genç kız, vücudunun her yerini kaplayan sedef hastalığı nedeniyle başına gelenleri kötü deneyimleri anlattı. Spurgin, insanların bakışları yüzünden yazları bikini giymekten bile korktuğunu ve hayatının kabusa döndüğünü dile getirdi.

"BUNDAN SONRA BÖYLE OLMAYACAK"

Spurgin, artık eleştirilere kulak vermediğini belirterek, "Birilerinin sürekli beni işaret etmesinden korkuyordum. Yıllarca kendimi sakladım. Cildimin durumunu kabul etmem yıllarımı aldı ancak artık saklanmayacağım" dedi.

"OMUZLARIMDAKİ YANIKLA BAŞLADI"

Genç kız, sedef hastalığının başlangıcına ilişkin ise, "İlk olarak 19 yaşımda omzumdaki yanıklardan sonra vücudumu kaplamaya başladı. Bu hastalık sizde de olabilir ancak ortaya çıkana kadar farkına varmıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLARIYLA MEYDAN OKUDU

Claire Spurgin isimli genç kız, bundan sonra saklanmayacağını ifade ederek, sosyal medya hesabını daha aktif kullanmaya başladı. Genç kız, vücudu hakkındaki eleştirilere Instagram hesabı üzerinden paylaştığı bikinili fotoğraflarla meydan okuyor.

Spurgin'in paylaştığı fotoğraflardan bazıları şu şekilde:

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet