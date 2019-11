Vizyonda bu hafta

28.11.2019 20:25 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:27

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 3'ü yerli 8 yeni film vizyona giriyor.

HEMEN DÖNERİZ Hemen Döneriz, başlarına türlü işler açan bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Genç bir adam Özkan, bir süredir bir proje için saksıda bitki yetiştirmektedir. Özkan, eğer başarılı olursa üzerinde çalışma yaptığı çiçek sayesinde beyindeki stres hormonu salgılanmasının önleyebilecektir. Sonunda amacına ulaşan Özkan, bu başarısını kutlamak için bir parti yapmaya karar verir. En yakın arkadaşlarını çağırıp, büyük bir parti hazırlığına girişen Özkan, bu sırada korkunç bir durumla karşı karşıya kalır. Başının belası olan karga uzun süredir üzerinde çalışma yaptığı çiçeği yiyince Özkan'ın tüm çalışması boşa gider. Özkan, zaman kaybetmeden başka bir çiçek bulmak için arkadaşları ile birlikte Keşan'a doğru yola koyulur. Yolculuk sırasında farkında olmadan mafya lideri Reco'nun şebekesini çökerten Özkan ve arkadaşları, kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

CHARLİE'NİN MELEKLERİ Charlie's Angels birbirinden yetenekli kadın ajanların maceralarını konu ediyor. Elizabeth Banks'in yönetmen koltuğunda oturduğu aksiyon türündeki filmde meleklere BAFTA ödülünün yanı sıra César Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazanan ilk Amerikalı oyuncu Kristen Stewart, yıldızı yeni parlamaya başlayan İngiliz güzel Ella Balinska ve yeni nesil Aladdin'de Disney prensesi Jasmine'e de hayat verecek olan Naomi Scott hayat veriyor. Filmin kadrosunda ayrıca Sam Claflin, Emmy ve Altın Küre ödüllü Patrick Stewart, Jonathan Tucker, 2 Oscar adaylığı bulunan Djimon Hounsou, To All the Boys I've Loved Before ile genç kızların sevgilisi haline gelen Amerikalı oyuncu Noah Centineo ve Elizabeth Banks'in kendisi de yer alıyor.

BİR ŞANS DAHA Kate, Londra'da yaşayan genç bir kadındır. Hayatında birçok yanlış karar alan genç kadın, elf rolünü üstlendiği bir Noel dükkanında çalışmaktadır. Tom adında bir adamın hiç beklenmedik bir zamanda Kate'in hayatına dahil olması, genç kadının dünyasının bambaşka bir hal almasına neden olur. Tom her ne kadar Kate'in sınırlarını zorlasa da onunla birlikte Londra'nın en güzel zamanlarında hayatı için yeni bir başlangıç yapmaya çalışır. Her ne kadar Tom ve Kate'in hayatında hiçbir şey yolunda gitmese de, kalplerinin sesini dinlemeleri zor olmayacaktır...

MİDWAY Midway, II. Dünya Savaşı sırasında Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya İmparatorluğu arasında yapılan Midway Muharebesi'ni konu ediniyor. Filmde, savaşın seyrini değiştiren askerlerin kahramanlık hikayesine odaklanılıyor. Midway Muharebesi, 2. Dünya Savaşı için bir dönüm noktası kabul ediliyor. Liderlerin ve askerlerin, içgüdüleri ve cesaretleriyle verdikleri mücadele, Pasifik Cephesi'ndeki savaşın seyrinin değişmesine neden olur. "Kurtuluş Günü", "Yarından Sonra", "2012", "Beyaz Saray Düştü" gibi yapımların yönetmen koltuğuna geçen usta isim Roland Emmerich'in yönetmenliğini üstlendiği filmin kadrosunda Patrick Wilson, Ed Skrein, Luke Evans, Woody Harrelson gibi isimler yer alıyor.

DİLSİZ Sami, küçük bir evde yaşayan yalnız bir adamdır. Geçimini duvar ressamlığı yaparak sağlayan Sami, bir gün babaannesinin vefat haberini alır. Genç adama babaannesinden bir sandık miras kalmıştır ve sandığın içi hat sanatıyla ilgili malzemelerle doludur. Sami'nin hayatı, babaannesinden kendisine kalan hat sanatı malzemelerinden kurtulmaya çalışırken, Selma adında bir kadın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Selma, eskiden hat sanatıyla ilgilenmiş bir kadındır ve Sami genç kadının kendisini yönlendirmesi sayesinde hat sanatı ile ilgilenmeye başlar. Bu sırada eski kuşak, yetenekli ve zor bir hattat olan Eşref Efendi'den de destek alan Sami, bir süre sonra Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışıp kalır. İçinde kaldığı durum, Sami'yi zorlu bir sürevenin içine sürükler.

KÜÇÜK ŞEYLER Küçük Şeyler, bir anda işssiz kalması ile hayatları değişen bir çiftin yaşamında odaklanıyor. Onur ve Bahar, beyaz yaka yaşam tarzına sahip olan bir çiftir. İstanbul'da yaşayan çift, şehrin uzak bir semtinden av almaya karar verir. Ev aldıktan bir süre sonra Onur'un işten çıkarılması çiftin hayatını derinden etkiler. Onur, birçok iş görüşmesine gitse de istediği sonucu bir türlü alamaz. Genç adamın işsiz kalması bir süre sonra evliliklerinin de tehlikeye girmesine neden olur. Çiftin yaşadığı kavgalara, bedensel ve ruhsal değişimlere odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda "Babamın Kanatları" filmiyle tanınan Kıvanç Sezer oturuyor.

KORKUNUN SESİ Korkunun Sesi, kendisine miras kalan eve giden genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Genç bir kadın olan Alisa'ya büyükbabasından büyük bir miras kalır. Artık sahibi olduğu görkemli evi satmaya karar veren Alisa, öncesinde eve gidip büyükbabasının hatıralarını toplamak ister. Alisa, evi toparlamak için erkek arkadaşı Brandon'ın da kendisi ile gelmesini ister ama Brandon işi dolayısıyla Alisa'yı eve tek göndermek zorunda kalır. En yakın kız arkadaşı Steph'i de yanına alan Alisa, vakit kaybetmeden yola koyulur. Eve vardıklarında evi kat kat dolaşmaya başlayan iki genç kadın, evde bir takım tuhaflıklar fark eder. Kayıp ilanları, kafatasları, torba içinde insan parçaları bulan Alisa ve Steph büyük bir şoka uğrar. İki kızı büyük bir tehlike beklemektedir.

MONOS Monos, bir gerilla grubunun hikayesini konu ediyor. Kendilerine Rambo, Smurf, Bigfoot, Wolf ve Boom-Boom gibi isimler takan bir grup çocuk, Latin Amerika'nın dağlık ortamında bir örgüt tarafından insanları öldürmek için eğitilir. Askeri eğitim egzersizleri yapan ve kendilerini her türlü koşula karşı hazırlayan çocuklar, yalnız kaldıkları zaman özlerine döner ve kendi yaşıtları gibi oynayıp, eğlenmeye başlar. Ancak onların içlerindeki şiddete meyilli olan taraf, çocukların hayatının kararmasına neden olur. Bir filo, çocukları pusuya düşürüp ormanlık alana çektiğinde, işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

