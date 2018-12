Vizyonda Bu Hafta

Bu hafta vizyona giren filmler şöyle.

Aquaman

Arthur Curry kendiyle ilgili büyük bir gerçeği keşfetmiştir. Kendisi okyanuslar altında inşa edilen Atlantis krallığının tahtının varisidir. Ancak Aquaman'in sinsi yarı-kardeşi Orm, Atlantis tahtını istemektedir. Arthur Curry, nam-ı diğer Aquaman, kendisine kalan mirasa sahip çıkmalı ve halkının başına geçmelidir. Yoksa kendi hayatının yanı sıra sevdiği kişiler de büyük bir tehlikeyle yüz yüze gelmek zorunda kalacaktır. Bu yolculukta Arthur kendiyle yüzleşmenin yanı sıra, bir kral olmaya layık olup olmadığını da keşfetmek zorundadır...

Gerilimin ustası ünlü yönetmen James Wan'ın yönettiği filmin başrolünde Jason Momoa yer alıyor. Filmin kadrosunda; Aquaman'in yardım eden, Atlantis tahtının danışmanı Nuidis Vulko rolünde Oscar adayı usta oyuncu Willem Dafoe, Atlantis'in kraliçesi Mera rolünde güzel yıldız Amber Heard, Aquaman'in kötü kalpli yarı-kardeşi ve Atlantis'in kralı Orm rolünde, "Korku Seansı" evreninin Ed Warren'ı, Watchmen'in Nite Owl'u Patrick Wilson, Aquaman'in annesi kraliçe Atlanna rolünde Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, intikamcı Black Manta rolünde Yahya Abdul-Mateen II ve Atlantisli kabile Xebel'in lideri Nereus rolünde Dolph Lundgren de yer alıyor.

Börü

Börü, Polis Özel Harekat'ının en seçkin, sıcak savaş timidir. 34-50 telsiz kodlu ekip, elit askerlerin bir araya gelmesi ile oluşur ve altından kalkamayacağı görev yoktur. Vatan aşkı ile tutuşmuş yalnız kahramanlar, kumpasların ve düşmanın kim olduğunun belli olmadığı gölge savaşında vatanlarını korumak için canlarını ortaya koymaya hazırdır. Film de bu tarihin yazılışını değiştiren kahramanların hikayelerini konu ediniyor. Ekip, Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihinin en büyük tehditleriyle karşı karşıya kalıyor. 15 Temmuz gecesi yuvaları olan Özel Harekat Daire Başkanlığı bombalanınca ekip korkusuzsa savaşmak için hazırlanıyor. Bir yandan terör örgütleri ile ülke savunması için durmaksızın mücadele edilirken, bir yandan da ülke ve Börü yönetime sızan örgütlerce tehdit ediliyor.

Chef

Chef, hayatlarındaki sorunlardan bunalan ve farklı yönlere savrulan evli bir çiftin hikayesini konu ediyor. Hüsnü, İstanbul'da bir bankada çalışan genç bir adamdır. Evde ve işte türlü sorunlarla boğuşan genç adam yaşadığı hayattan oldukça bunalmıştır. Daha iyi bir yaşama kavuşmak için bir çıkış yolu arayan Hüsnü, sınıf atlayıp hayallerine kavuşmayı arzular. Onun bu hayatta en çok istediği şeylerden biri de çok istediği arabaya sahip olmaktır. Ancak onun şuanda yapabildiği tek şey gece galeriye gidip almak istediği arabaya uzaktan bakabilmektir. Bu hayattan bıkan bir tek o değildir. Hüsnü'nün eşi de hayatındaki türlü sorunlarla mücadele etmektedir. Kocası ile de sıkıntılı bir evlilik yaşayan genç kadın, komşusunun desteği ile evi terk edip kendisine yeni bir yaşam kurmaya çalışır. Bu evlilikte birbirini anlamayan çiftin kendileri için çizdikleri ayrı yollar onları nasıl sonuçlara ulaştıracaktır.

Eşitlik Savaşçısı

On the Basis of Sex, hak eşitliği için mücadele eden Ruth Bader Ginsburg'ün ilham veren hayat hikayesini konu ediyor. Ruth Bader Ginsburg, başarılı bir avukattır. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir okuldan mezun olan Ruth, kocası Marty ile okul yıllarında tanışır. Hayatın birçok alanında hak eşitsizliği ile karşılaşan Ruth bu yolda zorlu bir hukuk mücadelesine girişir. Ruth, Anayasa Mahkemesi'nin uyguladığı bir cinsel eşitsizlik kararını bozdurmaya çalışmaktadır. Bu çığır açacak olan davada genç avukatın en büyük destekçisi ise kocası Marty'dir. Filmde, insan hakları savunucu Ruth Bader Ginsburg'ün hayat hikayesinin yanı sıra kadın hakları için verdiği mücadele ele alınıyor. Yönetmen koltuğunda Mimi Leder'ın oturduğu filmde Ruth Bader Ginsburg karakterine Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi, Her Şeyin Teorisi, Cehennem, Görünmeyen Kadın filmlerinden hatırladığımız Felicity Jones hayat veriyor. Senaryosunu Daniel Stiepleman'ın kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Jack Reynor, Stephen Root gibi isimler de yer alıyor.

Mary Poppins: Sihirli Dadı

Mary Poppins: Sihirli Dadı, 1930'larda Londra'nın Büyük Buhran döneminde geçiyor. İlk filmin sevimli minikleri Michael (Whishaw) ve Jane (Mortimer) artık büyümüşlerdir. İkili, Michael, üç çocuğu ve kahyaları Ellen'la (Walters) birlikte Cherry Tree Lane'de hayatlarını sürdürmektedirler. Ancak acı bir olay yaşanır ve Michael kişisel bir kayıp yaşar. Bu olayın ardından esrarengiz dadıları Mary Poppins (Blunt) tekrar Banks'lerin hayatına girer. Bu süreçte Poppins, iyimser sokak lambası yakıcısı Jack'le (Miranda) birlikte eşsiz sihir becerilerini kullanarak ailenin hayatlarında eksik olan mutluluk ve merak hissini yeniden keşfetmelerine yardımcı olacaktır. Poppins'in eksantrik kuzeni Topsy (Streep) dahil olmak üzere renkli ve tuhaf karakterler de bu süreçte eğlenceli bir yol sunacaklardır.

Müsaadenizle Büyükler

Bir grup çocuk ormanda buldukları sahipleri tarafından terk edilmiş köpekler için bir şeyler yapmaya karar verir. Herkesten gizli bir şekilde köpekleri beslemeye başlayan çocuklar, onlar için sıcak bir yuva yapmaya çalışır. Çocuklar sevimli dostlarının hayatta kalması için uğraşırken onlar için kötülük besleyen insanlar da harekete geçmiştir. Bir grup kötü niyetli insan hayvanları yok etmeye çalışmaktadır. Çocuklar ne olursa olsun hayvanlara kötülük etmeye çalışanları durdurmak zorundadır. Onları engellemek için bir araya gelen çocuklara, bu zorlu mücadelelerinde sitenin güvenlik müdürü Hakan da destek olur. Zorlu ve fantastik bir maceraya atılan çocuklar sevimli dostlarını kötü niyetli insanlardan koruyabilecek midir?

Müsaadenizle Büyükler, toplumun sokak hayvanlarına daha duyarlı olmasını amaçlayan bir aile filmi. Başrollerinde sokak hayvanları ve çocukları göreceğimiz filmin yönetmen koltuğunda birçok festivalden ödülle dönen Mezarcı filminin yönetmeni Talip Karamahmutoğlu oturuyor. Senaryosunu yönetmen ile birlikte Okay Karamahmutoğlu'nun kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Emre Altuğ, Ümit Çırak, Enes Göçmen, Alperen Efe Esmer, Efe Koçyiğit, Duygu Paracıkoğlu gibi isimler yer alıyor.

Trileçe

Trileçe, akrabalarını bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkan küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Fuat, henüz 10 yaşındayken İstanbul'da evlerinde çıkan yangında ailesini kaybeder. Küçücük yaşta öksüz ve yetim kalan Fuat komşularının deştiği ile hayatta kalır. Arap kökenli bir adam olan Ali ve Kürt kökenli Mehmet hayatta yapayalnız kalan Fuat'ı öz kardeşlerinin yerine koyup ona sahip çıkarlar. Küçük çocuğa ailesinden tek kalan şey bir sandık olur. Fuat, yangından kurtarılan sandığın içinden çıkan mektuptan Üsküp'te yaşayan akrabalarının olduğunu öğrenir. Akrabalarını bulmak isteyen küçük çocuk ağabeyi yerine koyduğu Ali'den yardım ister. Savaşın ortasında olan Üsküp' gitmeyi tehlikeli bulan Ali, Fuat'ı üzmemek ve onu akrabalarına kavuşturmak için farklı bir plan yapar. Üsküp' doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkan Ali ve Fuat için işler pek de yolunda gitmez.

Troller ve Dinozorlar

Troller ve Dinozorlar, hapsedilen kralı kurtarmak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Leaf ve Bellyrumble'nin hikayesini anlatıyor. Kral Basil'in genç kızı Prenses Cupcake maceradan maceraya koşmaya bayılır. Ancak babası onun öncelikli görevinin krallı korumak olduğunu söyler. Tam da bu sırada, kötü trol Grunt ve güçlü bir ejderha olan Scorch, krallığı devirmek için bir araya gelir ve Kral Basil'i alıkoyar. Yaşananlar karşısında herkes korku içende kalır. Ülke ve kralın hayatı tehlikededir. Umutlar tükenmek üzereyken Leaf adlı bir trol ve yardımcı Bellyrumble, kralı kurtarıp krallığı Grunt'tan geri almak için kolları sıvar. Babasını ve krallığı kurtarırsa prensesin sevgisini kazanacağını ümit eden Leaf, Bellyrumble ile birlikte tehlikeli bir maceraya atılır. Alex Sebastian'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu BC Furtney kaleme alıyor. Animasyon türündeki filmin seslendirme kadrosunda Kj Schrock, Tina M. Schuster, Sarah Taylor yer alıyor.

