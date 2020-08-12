Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir? Ülke dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk merak ettiği konu vizesiz gidilebilen ülkelerin isimleridir. Seyahat yapmak isteyenler vize istemeyen ülkeleri araştırıp doğrudan o ülkeye gitmek isterler. Şimdi sizlere vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin adlarını paylaşalım…

Düşük bütçeli yurt dışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gezilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vizesiz ülkeler nelerdir, hangi ülkelere vizesiz gidilir, vize istemeyen ülkelerin isimleri nedir?

VİZE NEDİR?

Vize, bir ülkeye giriş veya bir ülkeden çıkış için yetkili makamlardan alınması gereken izindir. Vize, pasaporta yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, hangi ülkeye gidilecekse o ülkenin konsolosluklarından, başkonsolosluklarından veya büyükelçiliklerinden alınmaktadır. Bazı ülkeler için fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahiptir.

Vize isteyen ülkelere vizesiz giriş yapılamıyor. Pasaportun yanında vizenin de olması gerekiyor. Fakat vize istemeyen bir ülkeye sadece pasaportla giriş yapılabiliyor. Bu bakımdan vizesiz ülkelere seyahatler daha çok tercih edilmektedir. Vize başvurusunda istenilen belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Seyehat süresi, vize süresi vb. durumlara göre vize başvuruları değişebiliyor.

Vizesiz gezilecek ülkeler 3 başlıkta incelenir. Bunlar vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkelerdir.

VİZESİZ ÜLKE NEDİR?

Vizesiz ülke demek, gidilecek ülkenin vize istemediği anlamına geliyor. Yani bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Doğrudan pasaport ile bu ülkelere giriş sağlayabilirsiniz. Vizesiz ülkelerin isimlerini aşağıda paylaştık.

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda vize ise adı üstünde vizenın sınır kapısında verildiği ülkelerdir. Yani diyelim ki siz kapıda vize veren bir ülkeye gideceksiniz. Bu durumda o ülkenin sınırına gittiğinizde belirli bir ücret karşılığında kapıda vize alabilir ve ülkeye öyle giriş yapabilirsiniz. Mesela Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan ülkeleri kapıda vize veren ülkeler arasındadır.

ONLİNE VİZE NEDİR?

Online vize hizmeti veren ülkelere giriş için o ülkelerin web sitelerinden vize alınabilecek bir sistemdir. Yani online vize ile girişleri kabül eden ülkelerin bu hizmet için sitelerine giriş yaparak online vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ardından kabul edilirseniz online şekilde vize almış oluyorsunuz. Böylelikle hiç konsolosluğa veyahut başka yere gitmeden evinizden vize alımı yapmış olursunuz. Online vize için gerekli siteye girip formu doldurmanız gerekiyor. Her ülkenin kendine özel web sitesi vardır.

HEM PASAPORTSUZ HEM DE VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?

Hem vize hem de pasaport istemeyen ülkeler de vardır. Bu ülkeler Gürcistan, KKTC ve Ukrayna 'dır. Bu ülkelere sadece T.C. kimlik kartınız ile giriş yapabilirsiniz.

VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİDİR? VİZESİZ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Vizesiz, kapıda vize ve online vize isteyen ülkelerin isimleri kıtalar bazında aşağıdaki gibidir.

VİZE İSTEMEYEN AVRUPA KITASI ÜLKELERİ

Andorra

Arnavutluk

Azerbaycan (Kapıda vize istiyor)

Belarus (Beyaz Rusya)

Bosna-Hersek (Kapıda vize istiyor)

Gürcistan (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

KKTC (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

Karadağ

Kosova

Makedonya Cumhuriyeti

Moldova

Sırbistan

Ukrayna (Hem vize hem pasaport istemiyor.)

Ermenistan

VİZE İSTEMEYEN ASYA KITASI ÜLKELERİ

Bahreyn

Doğu Timor (Kapıda vize istiyor)

Endonezya

Filipinler

Filistin

Güney Kore

Hong Kong

Irak

İran İslam Cumhuriyeti

Japonya

Katar (Kapıda vize istiyor)

Kazakistan

Kırgızistan

Kuveyt

Lübnan

Makau

Maldivler

Malezya

Moğolistan

Myanmar (Online vize istiyor)

Nepal (Kapıda vize istiyor)

Özbekistan

Singapur

Sri Lanka (Kapıda ya da online vize istiyor)

Suriye

Tacikistan (Kapıda vize istiyor)

Tayland

Tayvan (Kapıda vize istiyor)

Umman (Kapıda vize istiyor)

Ürdün

VİZE İSTEMEYEN AFRİKA KITASI ÜLKELERİ

Botsvana

Fas

Fildişi Sahili (Online vize istiyor)

Güney Afrika Cumhuriyeti

Kenya (Online vize istiyor)

Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)

Libya

Madagaskar (Kapıda vize istiyor)

Mauritius

Mozambik (Kapıda vize istiyor)

Zambiya

Ruanda

Zimbabve (Online vize istiyor)

Senegal (Online vize istiyor)

Seyşeller

Svaziland

Tanzanya

Togo (Kapıda vize istiyor)

Tunus

VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

Antigua ve Barbuda

Bahamalar (Kapıda vize istiyor)

Barbados

Belize

Dominika

Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)

El Salvador

Guatemala

Haiti (Kapıda vize istiyor)

Honduras

Jamaika

Kosta Rika (Kapıda vize istiyor)

Meksika (Kapıda vize istiyor)

Nikaragua

Panama

Saint Kitts ve Nevis Adaları

Saint Lucia

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları

Trinidad ve Tobago

Turks ve Caicos Adaları

İngiliz Virjin Adaları

VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

Arjantin

Bolivya

Brezilya

Ekvador

Kolombiya

Paraguay

Şili

Peru

Uruguay

Venezuela

VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ

Cook Adaları

Fiji

Kamboçya (Kapıda vize istiyor)

Niue

Palau

Samoa

Tonga (Kapıda vize istiyor)

Tuvalu Tonga (Kapıda vize istiyor)

Vanuatu

TÜM VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ

Şimdi de dünyadaki tüm vizesiz gidilebilecek ülkelerin isimlerini yazalım. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Andorra Arnavutluk Azerbaycan (Kapıda vize) Belarus (Beyaz Rusya) Bosna-Hersek (Kapıda vize) Gürcistan (Pasapoort-Vize istemiyor) KKTC (Pasapoort-Vize istemiyor) Karadağ Kosova Makedonya Cumhuriyeti Moldova Sırbistan Ukrayna (Pasapoort-Vize istemiyor) Ermenistan Bahreyn Doğu Timor (Kapıda vize) Endonezya Filipinler Filistin Güney Kore Hong Kong Irak İran İslam Cumhuriyeti Japonya Katar (Kapıda vize) Kazakistan Kırgızistan Kuveyt Lübnan Makau Maldivler Malezya Moğolistan Myanmar (Online vize) Nepal (Kapıda vize) Özbekistan Singapur Sri Lanka (Kapıda ya da online vize) Suriye Tacikistan (Kapıda vize) Tayland Tayvan (Kapıda vize) Umman (Kapıda vize) Ürdün Botsvana Fas Fildişi Sahili (Online vize) Güney Afrika Cumhuriyeti Kenya (Online vize) Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize) Libya Madagaskar (Kapıda vize) Mauritius Mozambik (Kapıda vize) Zambiya Ruanda Zimbabve (Online vize) Senegal (Online vize) Seyşeller Svaziland Tanzanya Togo (Kapıda vize) Tunus Antigua ve Barbuda Bahamalar (Kapıda vize) Barbados Belize Dominika Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize) El Salvador Guatemala Haiti (Kapıda vize istiyor) Honduras Jamaika Kosta Rika (Kapıda vize) Meksika (Kapıda vize) Nikaragua Panama Saint Kitts ve Nevis Adaları Saint Lucia Saint Vincent ve Grenadinler Adaları Trinidad ve Tobago Turks ve Caicos Adaları İngiliz Virjin Adaları Arjantin Bolivya Brezilya Ekvador Kolombiya Paraguay Şili Peru Uruguay Venezuela Cook Adaları Fiji Kamboçya (Kapıda vize) Niue Palau Samoa Tonga (Kapıda vize) Tuvalu Tonga (Kapıda vize) Vanuatu Kamboçya Tonga Tuvalu Tonga

KAPIDA VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

Azerbaycan Bosna-Hersek Doğu Timor Katar Nepal Sri Lanka Tacikistan Tayvan Umman Komor Federe İslam Cumhuriyeti Madagaskar Mozambik Togo Bahamalar Dominik Cumhuriyeti Haiti Kosta Rika Meksika Kamboçya Tonga Tuvalu Tonga

ONLİNE VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

Myanmar Sri Lanka Fildişi Sahili Zimbabve Senegal

Buna göre toplamda 106 ülkeye vizesiz gidilebilir. Kapıda vize veren ülke sayısı 21 iken online vize isteyen ülke sayısı ise 5'dir.