Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir?
Ülke dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk merak ettiği konu vizesiz gidilebilen ülkelerin isimleridir. Seyahat yapmak isteyenler vize istemeyen ülkeleri araştırıp doğrudan o ülkeye gitmek isterler. Şimdi sizlere vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin adlarını paylaşalım…
Düşük bütçeli yurt dışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gezilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vizesiz ülkeler nelerdir, hangi ülkelere vizesiz gidilir, vize istemeyen ülkelerin isimleri nedir?
VİZE NEDİR?
Vize, bir ülkeye giriş veya bir ülkeden çıkış için yetkili makamlardan alınması gereken izindir. Vize, pasaporta yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, hangi ülkeye gidilecekse o ülkenin konsolosluklarından, başkonsolosluklarından veya büyükelçiliklerinden alınmaktadır. Bazı ülkeler için fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahiptir.
Vize isteyen ülkelere vizesiz giriş yapılamıyor. Pasaportun yanında vizenin de olması gerekiyor. Fakat vize istemeyen bir ülkeye sadece pasaportla giriş yapılabiliyor. Bu bakımdan vizesiz ülkelere seyahatler daha çok tercih edilmektedir. Vize başvurusunda istenilen belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Seyehat süresi, vize süresi vb. durumlara göre vize başvuruları değişebiliyor.
Vizesiz gezilecek ülkeler 3 başlıkta incelenir. Bunlar vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkelerdir.
VİZESİZ ÜLKE NEDİR?
Vizesiz ülke demek, gidilecek ülkenin vize istemediği anlamına geliyor. Yani bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Doğrudan pasaport ile bu ülkelere giriş sağlayabilirsiniz. Vizesiz ülkelerin isimlerini aşağıda paylaştık.
KAPIDA VİZE NEDİR?
Kapıda vize ise adı üstünde vizenın sınır kapısında verildiği ülkelerdir. Yani diyelim ki siz kapıda vize veren bir ülkeye gideceksiniz. Bu durumda o ülkenin sınırına gittiğinizde belirli bir ücret karşılığında kapıda vize alabilir ve ülkeye öyle giriş yapabilirsiniz. Mesela Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan ülkeleri kapıda vize veren ülkeler arasındadır.
ONLİNE VİZE NEDİR?
Online vize hizmeti veren ülkelere giriş için o ülkelerin web sitelerinden vize alınabilecek bir sistemdir. Yani online vize ile girişleri kabül eden ülkelerin bu hizmet için sitelerine giriş yaparak online vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ardından kabul edilirseniz online şekilde vize almış oluyorsunuz. Böylelikle hiç konsolosluğa veyahut başka yere gitmeden evinizden vize alımı yapmış olursunuz. Online vize için gerekli siteye girip formu doldurmanız gerekiyor. Her ülkenin kendine özel web sitesi vardır.
HEM PASAPORTSUZ HEM DE VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?
Hem vize hem de pasaport istemeyen ülkeler de vardır. Bu ülkeler Gürcistan, KKTC ve Ukrayna 'dır. Bu ülkelere sadece T.C. kimlik kartınız ile giriş yapabilirsiniz.
VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİDİR? VİZESİZ ÜLKELERİN İSİMLERİ
Vizesiz, kapıda vize ve online vize isteyen ülkelerin isimleri kıtalar bazında aşağıdaki gibidir.
VİZE İSTEMEYEN AVRUPA KITASI ÜLKELERİ
- Andorra
- Arnavutluk
- Azerbaycan (Kapıda vize istiyor)
- Belarus (Beyaz Rusya)
- Bosna-Hersek (Kapıda vize istiyor)
- Gürcistan (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
- KKTC (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
- Karadağ
- Kosova
- Makedonya Cumhuriyeti
- Moldova
- Sırbistan
- Ukrayna (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
- Ermenistan
VİZE İSTEMEYEN ASYA KITASI ÜLKELERİ
- Bahreyn
- Doğu Timor (Kapıda vize istiyor)
- Endonezya
- Filipinler
- Filistin
- Güney Kore
- Hong Kong
- Irak
- İran İslam Cumhuriyeti
- Japonya
- Katar (Kapıda vize istiyor)
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Lübnan
- Makau
- Maldivler
- Malezya
- Moğolistan
- Myanmar (Online vize istiyor)
- Nepal (Kapıda vize istiyor)
- Özbekistan
- Singapur
- Sri Lanka (Kapıda ya da online vize istiyor)
- Suriye
- Tacikistan (Kapıda vize istiyor)
- Tayland
- Tayvan (Kapıda vize istiyor)
- Umman (Kapıda vize istiyor)
- Ürdün
VİZE İSTEMEYEN AFRİKA KITASI ÜLKELERİ
- Botsvana
- Fas
- Fildişi Sahili (Online vize istiyor)
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Kenya (Online vize istiyor)
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)
- Libya
- Madagaskar (Kapıda vize istiyor)
- Mauritius
- Mozambik (Kapıda vize istiyor)
- Zambiya
- Ruanda
- Zimbabve (Online vize istiyor)
- Senegal (Online vize istiyor)
- Seyşeller
- Svaziland
- Tanzanya
- Togo (Kapıda vize istiyor)
- Tunus
VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ
- Antigua ve Barbuda
- Bahamalar (Kapıda vize istiyor)
- Barbados
- Belize
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)
- El Salvador
- Guatemala
- Haiti (Kapıda vize istiyor)
- Honduras
- Jamaika
- Kosta Rika (Kapıda vize istiyor)
- Meksika (Kapıda vize istiyor)
- Nikaragua
- Panama
- Saint Kitts ve Nevis Adaları
- Saint Lucia
- Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
- Trinidad ve Tobago
- Turks ve Caicos Adaları
- İngiliz Virjin Adaları
VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ
- Arjantin
- Bolivya
- Brezilya
- Ekvador
- Kolombiya
- Paraguay
- Şili
- Peru
- Uruguay
- Venezuela
VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ
- Cook Adaları
- Fiji
- Kamboçya (Kapıda vize istiyor)
- Niue
- Palau
- Samoa
- Tonga (Kapıda vize istiyor)
- Tuvalu Tonga (Kapıda vize istiyor)
- Vanuatu
TÜM VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ
Şimdi de dünyadaki tüm vizesiz gidilebilecek ülkelerin isimlerini yazalım. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.
- Andorra
- Arnavutluk
- Azerbaycan (Kapıda vize)
- Belarus (Beyaz Rusya)
- Bosna-Hersek (Kapıda vize)
- Gürcistan (Pasapoort-Vize istemiyor)
- KKTC (Pasapoort-Vize istemiyor)
- Karadağ
- Kosova
- Makedonya Cumhuriyeti
- Moldova
- Sırbistan
- Ukrayna (Pasapoort-Vize istemiyor)
- Ermenistan
- Bahreyn
- Doğu Timor (Kapıda vize)
- Endonezya
- Filipinler
- Filistin
- Güney Kore
- Hong Kong
- Irak
- İran İslam Cumhuriyeti
- Japonya
- Katar (Kapıda vize)
- Kazakistan
- Kırgızistan
- Kuveyt
- Lübnan
- Makau
- Maldivler
- Malezya
- Moğolistan
- Myanmar (Online vize)
- Nepal (Kapıda vize)
- Özbekistan
- Singapur
- Sri Lanka (Kapıda ya da online vize)
- Suriye
- Tacikistan (Kapıda vize)
- Tayland
- Tayvan (Kapıda vize)
- Umman (Kapıda vize)
- Ürdün
- Botsvana
- Fas
- Fildişi Sahili (Online vize)
- Güney Afrika Cumhuriyeti
- Kenya (Online vize)
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize)
- Libya
- Madagaskar (Kapıda vize)
- Mauritius
- Mozambik (Kapıda vize)
- Zambiya
- Ruanda
- Zimbabve (Online vize)
- Senegal (Online vize)
- Seyşeller
- Svaziland
- Tanzanya
- Togo (Kapıda vize)
- Tunus
- Antigua ve Barbuda
- Bahamalar (Kapıda vize)
- Barbados
- Belize
- Dominika
- Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize)
- El Salvador
- Guatemala
- Haiti (Kapıda vize istiyor)
- Honduras
- Jamaika
- Kosta Rika (Kapıda vize)
- Meksika (Kapıda vize)
- Nikaragua
- Panama
- Saint Kitts ve Nevis Adaları
- Saint Lucia
- Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
- Trinidad ve Tobago
- Turks ve Caicos Adaları
- İngiliz Virjin Adaları
- Arjantin
- Bolivya
- Brezilya
- Ekvador
- Kolombiya
- Paraguay
- Şili
- Peru
- Uruguay
- Venezuela
- Cook Adaları
- Fiji
- Kamboçya (Kapıda vize)
- Niue
- Palau
- Samoa
- Tonga (Kapıda vize)
- Tuvalu Tonga (Kapıda vize)
- Vanuatu
- Kamboçya
- Tonga
- Tuvalu Tonga
KAPIDA VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ
- Azerbaycan
- Bosna-Hersek
- Doğu Timor
- Katar
- Nepal
- Sri Lanka
- Tacikistan
- Tayvan
- Umman
- Komor Federe İslam Cumhuriyeti
- Madagaskar
- Mozambik
- Togo
- Bahamalar
- Dominik Cumhuriyeti
- Haiti
- Kosta Rika
- Meksika
- Kamboçya
- Tonga
- Tuvalu Tonga
ONLİNE VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ
- Myanmar
- Sri Lanka
- Fildişi Sahili
- Zimbabve
- Senegal
Buna göre toplamda 106 ülkeye vizesiz gidilebilir. Kapıda vize veren ülke sayısı 21 iken online vize isteyen ülke sayısı ise 5'dir.