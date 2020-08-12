Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir?
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Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir?

Ülke dışında tatil yapmak isteyenlerin ilk merak ettiği konu vizesiz gidilebilen ülkelerin isimleridir. Seyahat yapmak isteyenler vize istemeyen ülkeleri araştırıp doğrudan o ülkeye gitmek isterler. Şimdi sizlere vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin adlarını paylaşalım…

Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir?
12.08.2020 15:12 | Son Güncelleme: 12.08.2020 15:15

Düşük bütçeli yurt dışı gezisi yapmak isteyenler vizesiz ülkelere gitmeyi tercih ediyor. Sizler için kıta kıta vizesiz gezilecek ülkelerin isimlerini araştırdık. Bu ülkelere vizesiz gidebilir ve dilediğiniz gibi seyahat edebilirsiniz. Peki vizesiz ülkeler nelerdir, hangi ülkelere vizesiz gidilir, vize istemeyen ülkelerin isimleri nedir?

VİZE NEDİR?

Vize, bir ülkeye giriş veya bir ülkeden çıkış için yetkili makamlardan alınması gereken izindir. Vize, pasaporta yapılan bir onay ve kayıttır. Vize, hangi ülkeye gidilecekse o ülkenin konsolosluklarından, başkonsolosluklarından veya büyükelçiliklerinden alınmaktadır. Bazı ülkeler için fahri konsolosluklar da vize verme yetkisine sahiptir.

Vize isteyen ülkelere vizesiz giriş yapılamıyor. Pasaportun yanında vizenin de olması gerekiyor. Fakat vize istemeyen bir ülkeye sadece pasaportla giriş yapılabiliyor. Bu bakımdan vizesiz ülkelere seyahatler daha çok tercih edilmektedir. Vize başvurusunda istenilen belgeler ve evraklar ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Seyehat süresi, vize süresi vb. durumlara göre vize başvuruları değişebiliyor.

Vizesiz gezilecek ülkeler 3 başlıkta incelenir. Bunlar vizesiz ülkeler, kapıda vize veren ülkeler ve online vize veren ülkelerdir.

VİZESİZ ÜLKE NEDİR?

Vizesiz ülke demek, gidilecek ülkenin vize istemediği anlamına geliyor. Yani bu ülkeler Türk vatandaşlarından vize istemiyor. Doğrudan pasaport ile bu ülkelere giriş sağlayabilirsiniz. Vizesiz ülkelerin isimlerini aşağıda paylaştık.

KAPIDA VİZE NEDİR?

Kapıda vize ise adı üstünde vizenın sınır kapısında verildiği ülkelerdir. Yani diyelim ki siz kapıda vize veren bir ülkeye gideceksiniz. Bu durumda o ülkenin sınırına gittiğinizde belirli bir ücret karşılığında kapıda vize alabilir ve ülkeye öyle giriş yapabilirsiniz. Mesela Maldivler, Nepal, Dominik Cumhuriyeti ve Azerbaycan ülkeleri kapıda vize veren ülkeler arasındadır.

ONLİNE VİZE NEDİR?

Online vize hizmeti veren ülkelere giriş için o ülkelerin web sitelerinden vize alınabilecek bir sistemdir. Yani online vize ile girişleri kabül eden ülkelerin bu hizmet için sitelerine giriş yaparak online vize başvurusu yapılması gerekiyor. Ardından kabul edilirseniz online şekilde vize almış oluyorsunuz. Böylelikle hiç konsolosluğa veyahut başka yere gitmeden evinizden vize alımı yapmış olursunuz. Online vize için gerekli siteye girip formu doldurmanız gerekiyor. Her ülkenin kendine özel web sitesi vardır.

Vizesiz ülkeler hangileridir? Vizesiz gidilen ülkeler listesi - Vizesiz gidilecek, vize istemeyen ülkelerin isimleri nelerdir?

HEM PASAPORTSUZ HEM DE VİZESİZ GİDİLEBİLECEK ÜLKELER HANGİLERİ?

Hem vize hem de pasaport istemeyen ülkeler de vardır. Bu ülkeler Gürcistan, KKTC ve Ukrayna 'dır. Bu ülkelere sadece T.C. kimlik kartınız ile giriş yapabilirsiniz.

VİZESİZ ÜLKELER HANGİLERİDİR? VİZESİZ ÜLKELERİN İSİMLERİ

Vizesiz, kapıda vize ve online vize isteyen ülkelerin isimleri kıtalar bazında aşağıdaki gibidir.

VİZE İSTEMEYEN AVRUPA KITASI ÜLKELERİ

  • Andorra
  • Arnavutluk
  • Azerbaycan (Kapıda vize istiyor)
  • Belarus (Beyaz Rusya)
  • Bosna-Hersek (Kapıda vize istiyor)
  • Gürcistan (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
  • KKTC (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
  • Karadağ
  • Kosova
  • Makedonya Cumhuriyeti
  • Moldova
  • Sırbistan
  • Ukrayna (Hem vize hem pasaport istemiyor.)
  • Ermenistan

VİZE İSTEMEYEN ASYA KITASI ÜLKELERİ

  • Bahreyn
  • Doğu Timor (Kapıda vize istiyor)
  • Endonezya
  • Filipinler
  • Filistin
  • Güney Kore
  • Hong Kong
  • Irak
  • İran İslam Cumhuriyeti
  • Japonya
  • Katar (Kapıda vize istiyor)
  • Kazakistan
  • Kırgızistan
  • Kuveyt
  • Lübnan
  • Makau
  • Maldivler
  • Malezya
  • Moğolistan
  • Myanmar (Online vize istiyor)
  • Nepal (Kapıda vize istiyor)
  • Özbekistan
  • Singapur
  • Sri Lanka (Kapıda ya da online vize istiyor)
  • Suriye
  • Tacikistan (Kapıda vize istiyor)
  • Tayland
  • Tayvan (Kapıda vize istiyor)
  • Umman (Kapıda vize istiyor)
  • Ürdün

VİZE İSTEMEYEN AFRİKA KITASI ÜLKELERİ

  • Botsvana
  • Fas
  • Fildişi Sahili (Online vize istiyor)
  • Güney Afrika Cumhuriyeti
  • Kenya (Online vize istiyor)
  • Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)
  • Libya
  • Madagaskar (Kapıda vize istiyor)
  • Mauritius
  • Mozambik (Kapıda vize istiyor)
  • Zambiya
  • Ruanda
  • Zimbabve (Online vize istiyor)
  • Senegal (Online vize istiyor)
  • Seyşeller
  • Svaziland
  • Tanzanya
  • Togo (Kapıda vize istiyor)
  • Tunus

VİZE İSTEMEYEN KUZEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

  • Antigua ve Barbuda
  • Bahamalar (Kapıda vize istiyor)
  • Barbados
  • Belize
  • Dominika
  • Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize istiyor)
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Haiti (Kapıda vize istiyor)
  • Honduras
  • Jamaika
  • Kosta Rika (Kapıda vize istiyor)
  • Meksika (Kapıda vize istiyor)
  • Nikaragua
  • Panama
  • Saint Kitts ve Nevis Adaları
  • Saint Lucia
  • Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
  • Trinidad ve Tobago
  • Turks ve Caicos Adaları
  • İngiliz Virjin Adaları

VİZE İSTEMEYEN GÜNEY AMERİKA KITASI ÜLKELERİ

  • Arjantin
  • Bolivya
  • Brezilya
  • Ekvador
  • Kolombiya
  • Paraguay
  • Şili
  • Peru
  • Uruguay
  • Venezuela

VİZE İSTEMEYEN OKYANUSYA ÜLKELERİ

  • Cook Adaları
  • Fiji
  • Kamboçya (Kapıda vize istiyor)
  • Niue
  • Palau
  • Samoa
  • Tonga (Kapıda vize istiyor)
  • Tuvalu Tonga (Kapıda vize istiyor)
  • Vanuatu

TÜM VİZESİZ GİDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ

Şimdi de dünyadaki tüm vizesiz gidilebilecek ülkelerin isimlerini yazalım. Hepsine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

  1. Andorra
  2. Arnavutluk
  3. Azerbaycan (Kapıda vize)
  4. Belarus (Beyaz Rusya)
  5. Bosna-Hersek (Kapıda vize)
  6. Gürcistan (Pasapoort-Vize istemiyor)
  7. KKTC (Pasapoort-Vize istemiyor)
  8. Karadağ
  9. Kosova
  10. Makedonya Cumhuriyeti
  11. Moldova
  12. Sırbistan
  13. Ukrayna (Pasapoort-Vize istemiyor)
  14. Ermenistan
  15. Bahreyn
  16. Doğu Timor (Kapıda vize)
  17. Endonezya
  18. Filipinler
  19. Filistin
  20. Güney Kore
  21. Hong Kong
  22. Irak
  23. İran İslam Cumhuriyeti
  24. Japonya
  25. Katar (Kapıda vize)
  26. Kazakistan
  27. Kırgızistan
  28. Kuveyt
  29. Lübnan
  30. Makau
  31. Maldivler
  32. Malezya
  33. Moğolistan
  34. Myanmar (Online vize)
  35. Nepal (Kapıda vize)
  36. Özbekistan
  37. Singapur
  38. Sri Lanka (Kapıda ya da online vize)
  39. Suriye
  40. Tacikistan (Kapıda vize)
  41. Tayland
  42. Tayvan (Kapıda vize)
  43. Umman (Kapıda vize)
  44. Ürdün
  45. Botsvana
  46. Fas
  47. Fildişi Sahili (Online vize)
  48. Güney Afrika Cumhuriyeti
  49. Kenya (Online vize)
  50. Komor Federe İslam Cumhuriyeti (Kapıda vize)
  51. Libya
  52. Madagaskar (Kapıda vize)
  53. Mauritius
  54. Mozambik (Kapıda vize)
  55. Zambiya
  56. Ruanda
  57. Zimbabve (Online vize)
  58. Senegal (Online vize)
  59. Seyşeller
  60. Svaziland
  61. Tanzanya
  62. Togo (Kapıda vize)
  63. Tunus
  64. Antigua ve Barbuda
  65. Bahamalar (Kapıda vize)
  66. Barbados
  67. Belize
  68. Dominika
  69. Dominik Cumhuriyeti (Kapıda vize)
  70. El Salvador
  71. Guatemala
  72. Haiti (Kapıda vize istiyor)
  73. Honduras
  74. Jamaika
  75. Kosta Rika (Kapıda vize)
  76. Meksika (Kapıda vize)
  77. Nikaragua
  78. Panama
  79. Saint Kitts ve Nevis Adaları
  80. Saint Lucia
  81. Saint Vincent ve Grenadinler Adaları
  82. Trinidad ve Tobago
  83. Turks ve Caicos Adaları
  84. İngiliz Virjin Adaları
  85. Arjantin
  86. Bolivya
  87. Brezilya
  88. Ekvador
  89. Kolombiya
  90. Paraguay
  91. Şili
  92. Peru
  93. Uruguay
  94. Venezuela
  95. Cook Adaları
  96. Fiji
  97. Kamboçya (Kapıda vize)
  98. Niue
  99. Palau
  100. Samoa
  101. Tonga (Kapıda vize)
  102. Tuvalu Tonga (Kapıda vize)
  103. Vanuatu
  104. Kamboçya
  105. Tonga
  106. Tuvalu Tonga

KAPIDA VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

  1. Azerbaycan
  2. Bosna-Hersek
  3. Doğu Timor
  4. Katar
  5. Nepal
  6. Sri Lanka
  7. Tacikistan
  8. Tayvan
  9. Umman
  10. Komor Federe İslam Cumhuriyeti
  11. Madagaskar
  12. Mozambik
  13. Togo
  14. Bahamalar
  15. Dominik Cumhuriyeti
  16. Haiti
  17. Kosta Rika
  18. Meksika
  19. Kamboçya
  20. Tonga
  21. Tuvalu Tonga

ONLİNE VİZE İSTEYEN ÜLKELER LİSTESİ

  1. Myanmar
  2. Sri Lanka
  3. Fildişi Sahili
  4. Zimbabve
  5. Senegal

Buna göre toplamda 106 ülkeye vizesiz gidilebilir. Kapıda vize veren ülke sayısı 21 iken online vize isteyen ülke sayısı ise 5'dir.

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