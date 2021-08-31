"Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılara "sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun" çağrısı
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"Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılara "sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun" çağrısı

Anadolu Ajansı / Hayati Akçay - Haberler | Güncel

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mevlüt Arslan, tekne ve ağlarının bakımını tamamlayarak 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılardan sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymalarını istedi.

Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz ve Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mevlüt Arslan, tekne ve ağlarının bakımını tamamlayarak 1 Eylül'de "Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılardan sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uymalarını istedi.

Kemal Yılmaz, AA muhabirine, su ürünleri sektörünün gerek ülke gerekse bölge için önemine vurgu yaparak, özellikle son yıllarda avcılığın yanı sıra yetiştiriciliğin de önemli mesafe katettiğini söyledi.

Balıkçılığın Ordu ekonomisine katkısının yaklaşık 350 milyon lira olduğunu belirten Yılmaz, yaklaşık 6 bin 500 Ordulu balıkçının Türkiye'nin farklı yerlerinde balıkçı gemilerinde görev yaptığını dile getirdi.

Yılmaz, bölgede 4 bin kişinin de amatör balıkçılık yaptığını ifade ederek, Ordu genelinde avlanma ruhsatına sahip gemi sayısının 458, ülke genelinde ise 15 bin 132 olduğunu kaydetti.

Yılmaz, balıkçıların artık yeni sezona hazır olduğunu, tatlı bir telaş içerisinde 1 Eylül'ü beklediklerini anımsattı.

Yeni sezon için balıkçılara sürdürülebilir avcılık için önemli tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Sürdürülebilir balıkçığı sağlamak zorundayız. Balık neslini sonraki nesillerimize aktarmak durumundayız. Bunun için de özellikle boy, dönem, yer ve ağ yasaklarına mutlaka uymamız gerekiyor." dedi.

Yılmaz, her bir balığa üreme şansı verilmediği durumda bunun balık stokunun azalması anlamına geldiğine dikkati çekerek, "Bu, aynı zamanda avlanma sezonunun daha da kısalması, denizde dengenin bozulması anlamına gelecektir. Bu da sürdürülebilir balıkçığı tehdit etmektedir." diye konuştu.

Karadenizli balıkçıların avlanabilecekleri bölgedeki kriterlere değinen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıyıdan 18 metre derinliğe kadar sığ sularda 15 Aralık'a kadar gırgır ağlarıyla avcılık yapmak yasak. 16 Aralık'tan 14 Nisan'a kadar olan dönemde ise 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla av yasağı söz konusu. Diğer tüm denizlerde ise 24 metreden sığ sularda gırgır ağlarıyla avlanmak yasak."

Tarım ve Orman Bakanlığının geçen sezon belli dönemlerde hamsi avını yasakladığını anımsatan Yılmaz, "Bakanlığımızın ilgili birimleri bu konuları yakinen takip ediyor. Gerek görülmesi durumunda hiçbir zaman bu adımların atılmasında tereddüt edilmeyeceğini, bu tür yasakların ve tedbirlerin gerektiğinde alınabileceğini söyleyebiliriz." dedi.

Yılmaz, tüm balıkçılara bol ve bereketli bir sezon diledi.

"Özellikle boy yasaklarına uymalarını bekliyoruz"

Ordu Kumbaşı Balıkçılar Kooperatif Başkanı Mevlüt Arslan ise balıkçılardan belirlenen kurallara uyarak çalışmalarını istedi.

Avlanmayı yasaklara uyarak yapmaları gerektiğine dikkati çeken Arslan, "Özellikle boy yasaklarına uymalarını bekliyoruz. Eğer kurallara uymazsak gelecek nesillere balık bırakamayız." dedi.

Arslan, yeni sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu, özellikle palamuttan yana umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılara 'sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun' çağrısı
'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılara 'sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun' çağrısı
'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılara 'sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun' çağrısı
'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılara 'sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun' çağrısı
'Vira Bismillah' demeye hazırlanan balıkçılara 'sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hayati Akçay

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"Vira Bismillah" demeye hazırlanan balıkçılara "sürdürülebilir balıkçılık için kurallara uyun" çağrısı - Haberler
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