VERİMDER, Malatya'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi
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VERİMDER, Malatya'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi

VERİMDER, Malatya'da 'Anadolu Buluşmaları' etkinliği düzenledi
Anadolu Ajansı / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın son toplantısını Malatya'da düzenledi.

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın son toplantısını Malatya'da düzenledi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Enerji verimliliği ve gelecek" temalı toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, enerjinin önemli bir bölümünün yapıların ısıtılması ve soğutulmasına harcandığını ifade etti.

Alkin, Malatya gibi yazları sıcağın, kışları da soğuğun yoğun olarak hissedildiği bölgelerde ısıtma ve soğutma masraflarını, en etkili enerji verimliliği yöntemlerinden olan ısı yalıtımıyla azaltabileceklerini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise Türkiye'nin enerji verimliliğinde önemli bir gelişme gösterdiğini belirterek, "Şehir yapılanması alanında hızlı bir gelişme gösteren şehrimizde biz de bu konunun hassasiyetini anlıyor ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantıya katılan Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar ve VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz da birer konuşma gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine

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